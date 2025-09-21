Європа піде воювати за Україну? Президент Фінляндії зробив гучну заяву про гарантії безпеки

Росія не матиме жодного права вето щодо формату гарантій безпеки

Гарантії безпеки для України, які обговорює "коаліція охочих", означатимуть зобов’язання європейських країн, які підпишуть їх, воювати з Росією. Але вони набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв’ю The Guardian. Глава Фінляндії підкреслив, що Росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним ", — сказав Стубб перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.

Однак, як підкреслили журналісти, головне питання, яке виникає у багатьох у Києві, полягає в тому, чи супроводжуватимуться ці домовленості конкретними зобов’язаннями. На питання, чи означатимуть гарантії, що європейські країни заявляють про свою готовність до військової взаємодії з Росією у разі майбутньої агресії проти України, Стубб відповів: "Це є ідея гарантій безпеки щодо визначення".

