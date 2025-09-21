Европа пойдет воевать за Украину? Президент Финляндии сделал громкое заявление о гарантиях безопасности

Россия не будет иметь никакого права вето относительно формата гарантий безопасности

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждает "коалиция желающих", будут означать обязательства европейских стран, которые их подпишут, воевать с Россией. Но они вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Guardian. Глава Финляндии подчеркнул, что Россия не будет иметь никакого права вето относительно их формата.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным", — сказал Стубб перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Однако, как подчеркнули журналисты, главный вопрос, который возникает у многих в Киеве, заключается в том, будут ли эти договоренности сопровождаться конкретными обязательствами. На вопрос, будут ли означать гарантии, что европейские страны заявляют о своей готовности к военному взаимодействию с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стубб ответил: "Это и есть идея гарантий безопасности по определению".

