Укр

Европа пойдет воевать за Украину? Президент Финляндии сделал громкое заявление о гарантиях безопасности

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Стубб Новость обновлена 21 сентября 2025, 06:56
Александр Стубб. Фото Getty Images

Россия не будет иметь никакого права вето относительно формата гарантий безопасности

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждает "коалиция желающих", будут означать обязательства европейских стран, которые их подпишут, воевать с Россией. Но они вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Guardian. Глава Финляндии подчеркнул, что Россия не будет иметь никакого права вето относительно их формата.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным", — сказал Стубб перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Однако, как подчеркнули журналисты, главный вопрос, который возникает у многих в Киеве, заключается в том, будут ли эти договоренности сопровождаться конкретными обязательствами. На вопрос, будут ли означать гарантии, что европейские страны заявляют о своей готовности к военному взаимодействию с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стубб ответил: "Это и есть идея гарантий безопасности по определению".

Напомним, ранее мы писали о том, что Келлог поделился прогнозом завершения войны.