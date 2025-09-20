"Якщо Україна вийде з цього..." Келлог поділився прогнозом щодо завершення війни (відео)

Спеціальний представник США Кіт Келлог наголосив, що Путін робив жахливі речі.

Спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог не тільки часто відвідує Україну, а й розуміє реалії того, що відбувається набагато краще за багатьох західних політиків. В розмові з британським меценатом лордом Майклом Ешкрофтом він наголосив, що зможе відпочивати спокійно тільки після виходу України з війни в хорошому стані.

Ба більше, Келлог напряму сказав, що російський президент Володимир Путін не є "гарним хлопцем".

Це боротьба добра зі злом. Путін не є доброю людиною. Деякі речі, з того, що він зробив, є жахливим. Кіт Келлог, спеціальний представник США по Україні

Келлог також наголосив, що хоче, щоб з війни в Україні всі вийшли кращими. Він також висловив впевненість в тому, що Україна вийде з війни в хорошому стані. Це дозволить йому спокійно відпочивати, каже Келлог.

У свій візит до України в вересні, Келлог також наголошував, що в українців сильний моральний дух та він впевнений, що Україна залишиться державою. Спецпредставник Трампа також казав, що Росії варто менше погрожувати ядерною зброєю, а армія РФ насправді, не така сильна, як вони намагаються пропагувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку Келлога, Росію можна зупинити трьома шляхами: економічно, дипломатично та військовими силами. При цьому РФ не перемагає, адже в такому разі війська були б вже біля Одеси чи Києва.