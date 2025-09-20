"Корейський сценарій" для України? Чи підтримує його Зеленський

Президент назвав головну умову закінчення війни, яка може не чекати мирного договору

Багатьох українців цікавить те, як в Україні закінчиться війна. Зокрема чи дійсно все піде "корейським сценарієм" без фінального мирного договору по факту.

Відповідь на це дав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 19 вересня, на якій був "Телеграф". За його словами, розглядаються різні сценарії завершення війни в Україні.

І тут слід розуміти, що у нашої держави інша ситуація, не схожа на Корею. Зеленський каже, що той чи інший сценарій обговорюється і підіймається навіть на міжнародних зустрічах. Але головна увага прикута до гарантій безпеки, які потрібні Україні.

"Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", — каже президент.

Він додає, що підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки. На їхню думку, вони не повинні чекати закінчення війни. Ба більше, Україна не може витрачати час і чекати, поки з'явиться чіткий мирний договір. Наразі ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу.

Зеленський наголошує, що ситуація України не схожа на інші і врешті-решт ніхто не знає як воно буде. Але перші кроки до миру — гарантії безпеки. Саме такі, які не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. А якщо Кремль і наважиться напасти вдруге — отримає гідний реальний опір.

Для довідки

"Корейським сценарієм" називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

Північна й Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, тому що досі не підписали офіційний мирний договір.

