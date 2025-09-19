Наступ на Запоріжжя та мобілізація у Росії: дивіться інтерв'ю з військовим експертом на YouTube-каналі Telegraf UA

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" проаналізував останні події у війні з Росією

На фронті в Україні склалась неоднозначна ситуація, яка неабияк непокоїть українців. Тим часом розмови про масштабну мобілізацію в Росії тільки наростають.

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" у новому випуску на YouTube розставив усі крапки над "і" в цих питаннях і навіть більше. Експерт докладно висвітлив не тільки інформацію про наближення окупантів до Запоріжжя, а й прокоментував заяви нардепа Ярослава Железняка про це.

Головні теми, про які говорив Снєгирьов:

Просування росіян в Куп'янську, біля Голубівки, а також біля Нової Іванівки та на Запоріжжі.

Заява Железняка про те, що президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі зі своєю фракцією наголосив, що ЗСУ розгромлять росіяни і на фронті справи йдуть нормально.

Масштабна мобілізація в Росії, строки якої нібито перенесли на кінець вересня початок жовтня.

Усю цю інформацію військовий експерт докладно прокоментував та розповів своє бачення ситуацій. До того ж Снєгирьов вже відкрив спеціально для читачів "Телеграфу" значення кількох подій, пов'язаних з Росією. Йдеться про очільника Росії Володимира Путіна у військовій формі на навчаннях "Захід-2025", звільнення так званого "голуба миру" Кремля Дмитра Козакова та атаку дронів на Польщу.

