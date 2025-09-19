Наступ на Запоріжжя та мобілізація у Росії: дивіться інтерв'ю з військовим експертом на YouTube-каналі Telegraf UA
Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" проаналізував останні події у війні з Росією
На фронті в Україні склалась неоднозначна ситуація, яка неабияк непокоїть українців. Тим часом розмови про масштабну мобілізацію в Росії тільки наростають.
Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" у новому випуску на YouTube розставив усі крапки над "і" в цих питаннях і навіть більше. Експерт докладно висвітлив не тільки інформацію про наближення окупантів до Запоріжжя, а й прокоментував заяви нардепа Ярослава Железняка про це.
Головні теми, про які говорив Снєгирьов:
- Просування росіян в Куп'янську, біля Голубівки, а також біля Нової Іванівки та на Запоріжжі.
- Заява Железняка про те, що президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі зі своєю фракцією наголосив, що ЗСУ розгромлять росіяни і на фронті справи йдуть нормально.
- Масштабна мобілізація в Росії, строки якої нібито перенесли на кінець вересня початок жовтня.
Усю цю інформацію військовий експерт докладно прокоментував та розповів своє бачення ситуацій. До того ж Снєгирьов вже відкрив спеціально для читачів "Телеграфу" значення кількох подій, пов'язаних з Росією. Йдеться про очільника Росії Володимира Путіна у військовій формі на навчаннях "Захід-2025", звільнення так званого "голуба миру" Кремля Дмитра Козакова та атаку дронів на Польщу.
Нагадаємо, на думку Снєгирьова, російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому Україна насправді не залишить Донбас та які міста під загрозою.