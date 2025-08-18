Пам’ятник із незвичайним портретом та загадковим написом: як виглядає могила співака Ларсона, який був зятем Блохіна

Його могилу видно здалеку на Лісовому кладовищі у Києві

Сергій Ларькін (відомий під ім’ям Ларсон) — український співак, німецького походження, який був ресторатором, керівником та учасником еротичного гей-балету та колишнім зятем Олега Блохіна. Він загинув у ДТП в 2015 році і був похований на Лісовому кладовищі у Києві.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила співака Ларсона та що відомо про його діяльність в Україні.

Сергій Ларькін — що про нього відомо?

Сергій Ларькін — український реп-виконавець, ресторатор та художній керівник і учасник еротичного гей-балету Guys From Heaven. Він народився у німецькому місті Потсдам 3 жовтня 1977 року, але у дворічному віці разом із батьками переїхав до Києва.

Сергій Ларькін народився у Німеччині, але прожив життя в Україні

Тут він закінчив школу та здобув освіту юриста-економіста, а також ресторатора. Проте працювати за першою спеціальністю не прагнув і зосередився на ресторанному бізнесі. У ході цієї діяльності у житті Ларькіна з’явився чоловічий балет.

Відомо, що Сергій був головою приватного івент-агентства Art Consulting, а також адміністратором та фінансовим директором чоловічого еротичного балету. До речі, він також виступав у складі цього балету під сценічним ім’ям Ліон.

Сергій Ларькін загинув у 37 років

А згодом у житті Сергія Ларькіна з’явилася музика — він почав записувати треки у стилі реп під псевдонімом Ларсон. У жовтні 2007 року вийшов його дебютний альбом "Ларсон – це я". 2010 року вийшов другий альбом виконавця "Не такий, як усі".

Сергій Ларькін двічі був одружений

Сергій Ларькін двічі був одружений. У 2011 році першою його дружиною стала Ірина Блохіна — дочка футболіста та тренера Олега Блохіна. Через рік вони розлучилися, і в 2013 Ларсон одружився вдруге з дівчиною на ім’я Марина. Вона народила сина від музиканта після його загибелі, хлопчика назвали Іваном.

До речі, під час російської агресії у 2014 році Сергій Ларькін займався волонтерською діяльністю. Він активно допомагав армії, а потім і сам став учасником АТО у Краматорську.

Сергій Ларькін був учасником АТО

Смерть та могила Ларсона

Сергій Ларькін загинув після дорожньо-транспортної пригоди у 37 років. Аварія сталася 17 вересня 2015 року, а помер артист у лікарні 26 вересня. Відомо, що винуватиця ДТП так і не покарана — вона втекла за кордон і перебуває в розшуку.

Поховали Ларсона на Лісовому кладовищі у Києві. У травні 2025 року блогер Кирило Степанець показав у своєму відео на ютуб, як виглядає могила Сергія Ларькіна.

Так виглядає могила Сергія Ларькіна

Як видно у ролику, артисту встановили величний пам’ятник з колонами, між яких його величезний портрет. На знімку Ларсон у стильному образі та з гострим поглядом, виглядає такий портрет на могилі дуже незвично.

Сергія Ларькіна поховали на Лісовому цвинтарі у Києві

Привертають увагу написи на пам’ятнику. Окрім імені та дати життя/смерті, на постаменті є сценічний псевдонім артиста "Larson". Більше того, там є загадковий напис: "Не такий, як усі".

