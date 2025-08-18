Серед древніх могил вигулюють собак, а поряд живуть люди: як у центрі українського міста "помирає" старовинне кладовище

Коли опиняєшся в цьому місці здається, що саме так вмирають кладовища

У центрі українського міста Хмельницький на найстарішій центральній вулиці Кам’янецькій розташоване древнє кладовище. Тут є поховання різних конфесій — і православних, і католицьких, і єврейських, і, ймовірно, інших теж. Некрополь вже не є місцем поховання і виглядає так, ніби вмирає разом зі своїми "жителями".

"Телеграф" побував на старовинному кладовищі у центральній частині Хмельницького і розповість, чим це місце особливе. А також покаже ексклюзивний фоторепортаж із цього стародавнього некрополя.

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Кладовище у Хмельницькому — що про нього відомо?

Старий цвинтар розташований у центральній частині Хмельницького на вулиці Кам’янецька 94/2А. Його оточують звичайні житлові багатоповерхівки і він частково обнесений парканом. Раніше вважалося, що некрополь було закладено у 1880-му році, проте нещодавня інвентаризація могил показала, що там є й давніші могили, датовані 1877 та 1878 роками.

Старовинне кладовище у Хмельницькому

На старовинному цвинтарі у Хмельницькому збереглися незвичайні надгробки

При цьому історики та краєзнавці відзначають, що кладовище може бути ще старішим, оскільки багато могил з часом просто зрівнялися із землею, а таблички та написи на них не збереглися. Неозброєним оком видно, що цвинтар у Хмельницькому дуже старий, багато поховань тут буквально "пішли під землю", заросли кущами і травою. Територію кладовища використовують для прогулянок із собаками чи проходу навпростець, щоб скоротити шлях.

Могила дитини на старому кладовищі у Хмельницькому

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Як пишуть місцеві ЗМІ, у 2020-2021 роках міська влада збиралася зробити з цього старовинного кладовища меморіальний комплекс. Для цього навіть почали інвентаризувати стародавні поховання та наносити їх на топографічну карту. Однак потім почалася війна і всю роботу в цьому напрямі поставлено на паузу.

На старому цвинтарі у Хмельницькому є й могили не з українськими табличками

Старовинне кладовище у Хмельницькому буквально "вмирає"

Варто зазначити, що лише 14 липня 2021 року хмельницькі депутати на сесії міськради підтримали рішення офіційно закрити це кладовище для нових поховань.

Відомо, тут поховано багато відомих хмельничан, серед яких перший міський голова Хмельницького. Також на кладовищі є могила льотчика з англійської королівської родини, який загинув під час Першої світової війни.

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Багато могил на цвинтарі зруйновані самою природою

А ще у стародавньому некрополі збереглися незвичайні склепи, судячи з написів, польських поховань. Тут є величні надгробки, які притаманні католицькій релігії.

На старому кладовищі у Хмельницькому збереглися католицькі надгробки

На цвинтарі у Хмельницькому є й такі надгробки

Також є багато могил з православними хрестами, більшість із них у жалюгідному стані. Серед занедбаних поховань поросли дерева, завився плющ і виглядає цей цвинтар дуже гнітюче. Коли опиняєшся в цьому місці здається, що саме так помирають кладовища.

Відразу за кладовищем у багатоповерхівках живуть люди

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Навколо старого цвинтаря у Хмельницькому стоять багатоповерхівки

Старовинне кладовище у Хмельницькому

Сімейне поховання з незвичайними надгробками на кладовищі у Хмельницькому

Багато могил у цьому некрополі вже зрівнялися із землею

Старовинне кладовище у Хмельницькому із занедбаними могилами

