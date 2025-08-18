Серед древніх могил вигулюють собак, а поряд живуть люди: як у центрі українського міста "помирає" старовинне кладовище
Коли опиняєшся в цьому місці здається, що саме так вмирають кладовища
У центрі українського міста Хмельницький на найстарішій центральній вулиці Кам’янецькій розташоване древнє кладовище. Тут є поховання різних конфесій — і православних, і католицьких, і єврейських, і, ймовірно, інших теж. Некрополь вже не є місцем поховання і виглядає так, ніби вмирає разом зі своїми "жителями".
"Телеграф" побував на старовинному кладовищі у центральній частині Хмельницького і розповість, чим це місце особливе. А також покаже ексклюзивний фоторепортаж із цього стародавнього некрополя.
Кладовище у Хмельницькому — що про нього відомо?
Старий цвинтар розташований у центральній частині Хмельницького на вулиці Кам’янецька 94/2А. Його оточують звичайні житлові багатоповерхівки і він частково обнесений парканом. Раніше вважалося, що некрополь було закладено у 1880-му році, проте нещодавня інвентаризація могил показала, що там є й давніші могили, датовані 1877 та 1878 роками.
При цьому історики та краєзнавці відзначають, що кладовище може бути ще старішим, оскільки багато могил з часом просто зрівнялися із землею, а таблички та написи на них не збереглися. Неозброєним оком видно, що цвинтар у Хмельницькому дуже старий, багато поховань тут буквально "пішли під землю", заросли кущами і травою. Територію кладовища використовують для прогулянок із собаками чи проходу навпростець, щоб скоротити шлях.
Як пишуть місцеві ЗМІ, у 2020-2021 роках міська влада збиралася зробити з цього старовинного кладовища меморіальний комплекс. Для цього навіть почали інвентаризувати стародавні поховання та наносити їх на топографічну карту. Однак потім почалася війна і всю роботу в цьому напрямі поставлено на паузу.
Варто зазначити, що лише 14 липня 2021 року хмельницькі депутати на сесії міськради підтримали рішення офіційно закрити це кладовище для нових поховань.
Відомо, тут поховано багато відомих хмельничан, серед яких перший міський голова Хмельницького. Також на кладовищі є могила льотчика з англійської королівської родини, який загинув під час Першої світової війни.
А ще у стародавньому некрополі збереглися незвичайні склепи, судячи з написів, польських поховань. Тут є величні надгробки, які притаманні католицькій релігії.
Також є багато могил з православними хрестами, більшість із них у жалюгідному стані. Серед занедбаних поховань поросли дерева, завився плющ і виглядає цей цвинтар дуже гнітюче. Коли опиняєшся в цьому місці здається, що саме так помирають кладовища.
