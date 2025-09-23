Садовий розповів, чому Янукович винен у війні і як до нього ставилися у Львові

Багаторічний мер Львова поділився своїм досвідом роботи при Януковичі

Андрій Садовий – міський голова Львова з весни 2006 року. За майже 20 років у кріслі мера йому довелося попрацювати з різними представниками центральної влади — від Ющенка до Порошенка та Зеленського.

В інтерв’ю "Українській правді" Садовий поділився, як йому працювалося за Януковича і чому вважає президента-втікача винним у війні.

За словами Андрія Івановича, із Януковичем працювалося жорстко, оскільки Львів не сприймав його. Але водночас місто готувалося до "Євро-2012", місцева влада мала свої ініціативи і блокувати їх у контексті підготовки до чемпіонату з футболу ніхто у центральній владі не міг.

Андрій Садовий уже майже 20 років керує Львовом

Крім того, Садовий вважає, що спочатку Янукович не був замішаний у великій корупції, це почалося пізніше.

Я вважаю, що в перший рік його президентства не було явних жорстких корупційних схем. Але потім вони почалися у великому масштабі. Андрій Садовий

Янукович втік з України під час Євромайдану

Також мер Львова поділився думкою, що саме Янукович винний у тому, що зараз відбувається в Україні, зокрема, повномасштабна війна.

У тому, що ми сьогодні маємо війну у нашій державі, це його провина, бо він зрадив державу. Андрій Садовий

