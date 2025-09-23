Садовой рассказал, почему Янукович виноват в войне и как к нему относились во Львове

Многолетний мэр Львова поделился своим опытом работы при Януковиче

Андрей Садовой — городской глава Львова с весны 2006 года. За почти 20 лет в мэрском кресле ему пришлось поработать с разными представителями центральной власти — от Ющенко до Порошенко и Зеленского.

В интервью "Украинской правде" Садовой поделился, как ему работалось при Януковиче и почему считает беглого президента виновным в войне.

По словам Андрея Ивановича, с Януковичем работалось жестко, так как Львов не воспринимал его. Но в то же время город готовился к "Евро-2012", местные власти имели свои инициативы и блокировать их в контексте подготовки к чемпионату по футболу никто в центральной власти не мог.

Андрей Садовой уже почти 20 лет руководит Львовом

Кроме того, Садовой считает, что в первое время Янукович не был замешан в большой коррупции, это началось позднее.

Я думаю, что в первый год его президентства не было явных жестких коррупционных схем. Но потом они начались в большом масштабе. Андрей Садовой

Янукович сбежал из Украины во время Евромайдана

Также мэр Львова поделился мнением, что именно Янукович виновен в том, что сейчас происходит в Украине, в частности полномасштабная война.

В том, что мы сегодня имеем войну в нашем государстве, это его вина, потому что он предал государство. Андрей Садовой

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Людмила Янукович редко появлялась на людях и стала посмешищем. Оказалось, что никто не хотел с ней работать.