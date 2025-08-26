Живий музей корупції: як зараз виглядає Межигір’я, з якого поспішно "виселився" Янукович (відео)

Тепер це заповідна зона і потрапити туди можна за гроші

Межигір’я — сумнозвісна резиденція експрезидента України Віктора Януковича. Вона стала символом корупції та розкішного життя, яке дозволяв собі проросійський президент, коли народ бідував, а економіка занепадала. І доки Янукович втік і сидить на болотах, його резиденція процвітає.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Межигір’я, скільки там коштують екскурсії та що пропонують туристам.

Межигір’я зараз — яке воно?

Після втечі Януковича його резиденція Межигір’я стала відкритою для громадськості. Спочатку там побували активісти Євромайдану та були збентежені розкішшю маєтку. Потім особняк та близько 140 гектарів території фігурували у низці кримінальних справ проти Януковича та його родини. У 2017 році резиденція була націоналізована та перейшла у власність держави.

Після втечі Януковича Межигір’я відкрили для відвідин усіх охочих. Фото: Getty Images

Тепер це заповідна зона і туристичний об’єкт, доступний та відкритий для всіх бажаючих. У тік-ток акаунті "Сестрізнес" опублікували свіже відео з Межигір’я, на якому можна побачити, як зараз виглядає колишній маєток президента-втікача.

Як виявилося, для туристів тут є ціла інфраструктура, розписано три маршрути для прогулянок – на 3, 6 та 8 кілометрів. Також на території є кафе, піцерія, зоопарк та інші туристичні фішки.

Як розповіла авторка відео, резиденція працює для туристів з 9.00 до 21.00 щодня. Також є спеціальні правила поведінки, особливо щодо тварин, які тут блукають територією як у себе вдома. І це не дивно, адже резиденція Януковича наразі заповідна зона.

Янукович кілька років мешкав на території цієї резиденції. Фото: Getty Images

Завітати до Межигір’я можна на власному авто або ж приїхати прямо маршруткою з Києва — від станції метро Героїв Дніпра до воріт резиденції — всього за 50 гривень. Щодо цін на відвідування Межигір’я, то для дорослих це коштуватиме 300 грн, для дітей — 100 грн, пільговим категоріям громадян — 150 грн, а для мешканців Петрівської громади та молодятам вхід безкоштовний.

У коментарях до відео українці написали, що думають про Межигір’я:

Живий музей корупції.

Ви знали, що ця резиденція — це зменшена копію, яка була у Яніка в Донецьку?

Була неодноразово, там дуже красиво. Синові дуже сподобалося. Постійно просить туди поїхати.

Живу поряд, а були тільки один раз і теж усе не обійшли.

Якубовича? Ви не туди повернули.

Теж ніколи не була там.

Цікаво, що з будинком Пшонки?

