Імідж "міцного господарника" і дві судимості: яким був Янукович до політики та втечі (фото)

Тепер експрезидент живе у вигнанні в Росії, зрадивши Україну

Віктор Янукович — колишній президент України, який після зради втік із країни. З 2014 року його судили заочно за цілу низку злочинів — від держзради до розтрати державного майна та вбивства людей на Євромайдані. Наразі він живе в Росії і не з’являється на публіці.

Цього дня, 9 липня, Віктор Янукович відзначає день народження – йому виповнилося 75 років. "Телеграф" вирішив згадати, як президент-утікач виглядав до політики.

Янукович у молодості — яким він був

Колишній президент України Віктор Янукович народився 9 липня 1950 року у робочому селищі Жуківка біля Єнакієвого Донецької області. Мати померла, коли йому було 2 роки, батько одружився вдруге, але з мачухою стосунку не склалося. Тож маленький Віктор змушений був переселитися до бабусі. Його дитинство пройшло у злиднях та важких умовах.

Віктор Янукович у дитинстві

У 1968 році, у свої 17 років Янукович вперше потрапив до в’язниці. Його судили за грабіж та дали три роки позбавлення волі. З цього терміну він відсидів лише півроку у дитячій виправній колонії та вийшов на волю за "співпрацю з адміністрацією".

Віктор Янукович у молодості

Друга судимість була у 20 років. Його посадили на два роки за тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Після звільнення з в’язниці Віктор Янукович пішов працювати на металургійний завод у Єнакієвому. До речі, саме там на заводі експрезидент і зустрів свою дружину Людмилу, яка народила йому двох синів.

Віктор та Людмила Янукович у день весілля

Віктор Янукович у молодості

Всю свою молодість Янукович працював на донецьких транспортних підприємствах "Донбастрансремонт" та "Вуглепромтранс", був навіть гендиректором. У 1996 році колишній зек був уже великим начальником за місцевими мірками. Спочатку він став заступником голови Донецької облдержадміністрації, а через рік уже сам очолив Донецьку ОДА і був на цій посаді протягом 6 років. На той час у Януковича був імідж "міцного господарника" і до нього придивлялися у Києві.

Віктор Янукович у молодості

Вже у листопаді 2002 року Віктор Янукович вперше став прем’єр-міністром України та членом РНБО. У серпні 2006 року він посів крісло прем’єра вдруге, а у лютому 2010 року став президентом України. На цій посаді він протримався до зими 2014 року, коли проходила Революція Гідності. У 2014 році Янукович втік з України і відтоді знайшов притулок у РФ.

Віктор та Людмила Януковичі

Віктор та Людмила Янукович у день вінчання

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