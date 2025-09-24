Путін відправив до Білорусі мільйони кілограмів вибухівки: навіщо вона потрібна і кому загрожує

Росіяни під галас навчання "Захід-2025" завезли до Білорусі тонни боєприпасів. Ешелони з ними засікли біля кордону з Україною.

"Телеграф" розповідає про те, що це означає і чи існує реальна загроза.

Захід-2025 — провокації не пройшли

"Захід-2025" це спільні військові навчання Росії та Білорусі, які відбулися 12 – 16 вересня 2025 року. Як заявлялося, їхня мета полягала у відпрацюванні взаємодії збройних сил двох країн та підготовці до спільних дій щодо "відбиття можливої агресії".

Росія за допомогою навчань намагалася дати сигнал для зовнішніх спостерігачів та продемонструвати силу.

Захід-2025. Кадри з навчань у Білорусі

На жаль, зовсім без провокацій навчань не пройшли. Перед ними під час і після росіяни всіляко "хуліганили", наприклад, направляючи "шахеди" до Польщі і порушуючи повітряний простір країн Балтики своїми винищувачами.

Однак, як зазначають українські військові, цього разу обійшлося без великих провокацій. За словами представника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, кількість російських військ на навчаннях була не настільки великою для таких цілей. А після активної фази "Заходу-2025" війська Кремля зібралися та колонами відбули у бік Росії.

Як стало зрозуміло наприкінці навчань, Росія відмовилася від великих провокацій проти України та країн НАТО.

Цирк поїхав, а боєприпаси залишилися: підозрілі ешелони помітили у Білорусі

Однак, незважаючи на відносний спокій, OSINT- аналітики все ж таки помітили деякі підозрілі дії росіян. За їхніми даними, на тлі "Заходу-2025" до Білорусі завезли із РФ близько 1,5 тисячі тонн боєприпасів.

Росія завезла боєприпаси до Білорусі

Їх доставляли ешелонами, а найважливіше, що пункти призначення знаходяться поряд із місцями дислокації ракетно-артилерійських підрозділів ЗС РБ та неподалік кордону з Україною.

Аналітики стверджують, що:

перший ешелон вирушив зі станції Бутилиці (Горківська залізниця) на станцію Осиповичі-I (Могилівське відділення БЗ) у складі якого знаходилося 11 вагонів, з них 5 критих вагонів із вибуховими матеріалами. Це приблизно 275–300 т ВМ (з розрахунку ~55–60 т на вагон).

другий ешелон вирушив зі станції Куженкіно (Жовтнева залізниця) на станцію Центроліт (Гомельське відділення БЗ) у складі якого знаходилося 20 вагонів, з них: 14 критих вагонів з вибуховими матеріалами та 5 напіввагонів з вибуховими матеріалами (як правило, у напіввагонах з транспортованим контейнером).

Шляхи ешелонів із запасами в Білорусі

Шляхи ешелонів із запасами в Білорусі

Наскільки страшними є потяги зі снарядами біля кордонів України — включаємо арифметику

Іван Ступак

"Телеграф" звернувся до військового експерта Івана Ступака, щоб він прояснив, наскільки серйозно українцям варто ставитися до такої інформації. За його словами, така інформація виглядає тривожною лише в контексті того, чи триватиме це і скільки. А самі ешелони на 1.5 тисячі вибухівки виглядають жахливо тільки на перший погляд.

"1500 тонн – це півтора мільйона кілограм снарядів. Звучить жахливо, але спробуємо включити звичайну арифметику. Якщо поділити це на вагу середньостатистичного артилерійського снаряда, то виходить близько 30 тисяч боєприпасів. Так, ми розуміємо, що там можуть бути різні типи зброї, то з одного боку цифра серйозна. А з іншого боку згадаємо, що ще з 2024 року були повідомлення про те, що у березні росіяни за день відстрілювали до 20 тисяч боєприпасів. Тому 30 тисяч, ну виглядає, грубо кажучи, буквально на півтора дня активних бойових дій, як воно було у 2024 році", — пояснив він.

Ступак додав, що не думає, що така інформація є дуже серйозною, однак із нею треба продовжувати бути напоготові.

"Треба дивитися, яка номенклатура, які там зенітні ракети були, можливо, якісь калібри, іскандери. Ось на це слід звертати увагу. І треба розуміти, що сьогодні це півтори тисячі тонн, завтра це може бути вісім тисяч тонн, залежно від того, як потай, непомітно це все підвозиться", — додав він.

