Місто у вогні, є постраждалі. Чому Росія обрала за ціль Татарбунари на Одещині

Від атаки постраждав готель і не тільки

Росія вночі 23 вересня атакувала Одещину. Під обстрілом опинилось місто Татарбунари. Вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України. Зазначається, що вибухи пролунали приблизно о 01:00.

Внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торгових кіосках. Загинула одна жінка. Рятувальники працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Відомо, що від російської атаки постраждали будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. Окрім того, є і три поранених.

Пожежа після російського удару

Рятувальники розбирають завали

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки

Рятувальники ліквідовують наслідки удару

Чому Росія атакує Татарбунари

Татарбунари — невелике місто з приблизно 10 тисячами населення. Воно не є великим промисловим чи військовим вузол, але певне стратегічне значення має. Адже, навіть попри відсутність портів, місто знаходиться на важливих сухопутних маршрутах до портів Дунаю та Одеси.

До того ж місто є частиною Бессарабії, яка межує з Румунією та Молдовою. Це робить Татарбунари важливим у контексті безпеки кордону та контролю над Півднем України.

Нагадаємо, що нещодавно Росія вдарила балістикою по Україні. Вибухи пролунали на Чернігівщині та у передмісті Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдруге поспіль вдарила по Запоріжжю авіабомбами.