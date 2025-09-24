Путин отправил в Беларусь миллионы килограммов взрывчатки: зачем она нужна и кому угрожает

Россияне под шумок учений "Запад-2025" завезли в Беларусь тонны боеприпасов. Эшелоны с ними засекли возле границы с Украиной.

"Телеграф" рассказывает о том, что это значит и существует ли реальная угроза.

Запад-2025 — провокации не прошли

"Запад-2025" это совместные военные учения России и Беларуси, которые состоялись 12 – 16 сентября 2025 года. Как заявлялось, их цель заключалась в отработке взаимодействия вооруженных сил двух стран и подготовке к совместным действиям по "отражению возможной агрессии".

Россия с помощью учений пыталась дать сигнал для внешних наблюдателей и продемонстрировать силу.

К сожалению, совсем без провокаций учений не прошли. Перед ними, во время, и после россияне всячески "хулиганили", например, направляя "шахеды" в Польшу и нарушая воздушное пространство стран Балтики своими истребителями.

Однако, как отмечают украинские военные, на этот раз обошлось без крупных провокаций. По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, количество российских войск на учениях было не столь большим для таких целей. А после активной фазы "Запада-2025" войска Кремля собрались и колоннами отбыли в сторону России.

Как стало понятно в конце учений — Россия отказалась от крупных провокаций против Украины и стран НАТО.

Цирк уехал, а боеприпасы остались: подозрительные эшелоны заметили в Беларуси

Однако, несмотря на относительное спокойствие, OSINT-аналитики все же заметили некоторые подозрительные действия россиян. По их данным, на фоне "Запада-2025" в Беларусь завезли из РФ около 1,5 тысяч тонн боеприпасов.

Их доставляли эшелонами, а самое важное, что пункты назначения находятся рядом с местами дислокации ракетно-артилерийских подразделений ВС РБ и недалеко от границы с Украиной.

Аналитики утверждают, что:

первый эшелон отправился со станции Бутылицы (Горьковская ЖД) на станцию Осиповичи-I (Могилёвское отделение БЖД) в составе которого находилось 11 вагонов, из них 5 крытых вагонов с взрывчатыми материалами. Это ориентировочно 275–300 т ВМ (из расчёта ~55–60 т на вагон).

второй эшелон отправился со станции Куженкино (Октябрьская ЖД) на станцию Центролит (Гомельское отделение БЖД) в составе которого находилось 20 вагонов, из них: 14 крытых вагонов с взрывчатыми материалами и 5 полувагонов с взрывчатыми материалами (как правило, в полувагонах перевозятся транспортно-упаковочные контейнеры с ракетным вооружением).

Насколько страшны поезда со снарядами у границ Украины — включаем арифметику

Иван Ступак

"Телеграф" обратился к военному эксперту Ивану Ступаку, чтобы он прояснил насколько серьезно украинцам стоит относиться к такой информации. По его словам, такая информация выглядит тревожной только в контексте того, будет ли это продолжаться и сколько. А сами эшелоны на 1.5 тысяч взрывчатки выглядит устрашающе только на первый взгляд.

"1500 тонн – это полтора миллиона килограмм снарядов. Звучит ужасно, но попробуем включить обычную арифметику. Если разделить это на вес среднестатистического артиллерийского снаряда, то выходит около 30 тысяч боеприпасов. Да, мы понимаем, что там может быть разные типы оружия, то с одной стороны цифра серьезная. А с другой стороны вспомним, что еще в 2024 году были сообщения о том, что в марте россияне в день отстреливали до 20 тысяч боеприпасов. Поэтому 30 тысяч, ну смотрится, грубо говоря, буквально на полтора дня активных боевых действий, как оно было там в 2024 году", — объяснил он.

Ступак добавил, что не думает, что такая информация является очень серьезной, однако с ней нужно продолжать быть начеку.

"Надо смотреть, какая номенклатура, какие там зенитные ракеты были, возможно, какие-то калибры, искандеры. Вот на это следует обращать внимание. И нужно понимать, что сегодня это полторы тысячи тонн, завтра это может быть восемь тысяч тонн, в зависимости от того, как скрытно, незаметно это все подвозится", — добавил он.

