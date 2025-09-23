Буде по 1 500 дронів на день? Росія змінює тактику повітряних атак

Україна має готуватись до найгіршого

Росія намагатиметься збільшити кількість засобів ураження, одночасно запущених по території України. Тактика ворога спрямована на виснаження ППО.

Про це "Телеграфу" розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЄБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у матеріалі "Давайте готуватися до найгіршого. Ворог буде тиснути: Храпчинський про дрони в Польщі, SIM-карти в "Шахедах" і "Фламінго".

За його словами, масштабування кількості запущених дронів можливе завдяки розбудові пускових майданчиків. Зокрема: Донецький аеропорт, Керченський тощо. Наразі основна мета росіян — суттєве навантаження ППО України. Для цього вони і застосовують реактивні, і нереактивні "шахеди".

Храпчинський пояснює, що навіть попри те, що це дрони, вони суттєво різняться. Тому відрізняється і методи, стратегії їх перехоплення. Зараз можна сказати, що Росія зробила основну ставку на ударні БПЛА.

"Ми бачимо менше застосування ракет, балістики або використання цих засобів ураження лише наприкінці атаки, коли ППО суттєво виснажена. Це основний напрямок, куди ворог рухається, тому що він бачить слабину в нашій системі ППО", — каже експерт.

На питання кореспондента, чи дійсно 1 500 дронів на добу буде новою реальністю для України, Храпчинський відповів, що слід готуватись до найгіршого. Росія у будь-якому випадку буде посилювати тиск і нарощувати свою зброю.

"Наразі ворог збільшив кількість одночасно запущених цілей, але зменшив кількість кінцевих точок удару: масові удари відбуваються по трьох-чотирьох місцях. Це дозволяє ворогу проривати нашу ППО", — резюмував експерт.

