Путін відмовився від договору на СНО - що це означає і які ракети має Росія

"Телеграф" пояснює, чому диктатор знову вдається до ядерного шантажу і які системи озброєння він готовий розгорнути

Президент Росії Володимир Путін раптово заявив, що відмовився від мораторію на розміщення ракет середньої дальності та готовий відповісти військовою силою на будь-які загрози. Глава РФ заявив про руйнування російсько-американських відносин у сфері контролю за ядерним озброєнням і пригрозив розгорнути нові смертоносні системи.

"Телеграф" розповідає, які ракети може використати Росія, що це означає для світової безпеки та чому Путін знову вдається до ядерного залякування.

Путін знову брязкає зброєю — що відомо про нові погрози з Кремля

Очільник Росії оголосив про розгортання ракет середньої та малої дальності, назвавши це "вимушеним кроком".

"Внаслідок руйнівних кроків Заходу були суттєво підірвані основи для діалогу між державами з ядерною зброєю", — сказав хазяїн Кремля Путін.

Також Путін публічно заявив про готовність Москви відповісти військовою силою на будь-які потенційні загрози. За його словами, система контролю за ядерним та стратегічним озброєнням між Росією та США повністю зруйнована.

Попри те, що термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь закінчується у лютому 2026 року, РФ обіцяє дотримуватися кількісних обмежень лише за умови, що те саме зробить Америка.

Що таке договори СНО і чому вони важливі

Договори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — це серія угод між СРСР/Росією та США для обмеження ядерних арсеналів. Перший договір СНО-1 підписали у 1991 році, коли кожна сторона зобов'язалася скоротити кількість міжконтинентальних балістичних ракет до 1600 одиниць, а ядерних боєголовок — до 6000.

СНО-2 від 1993 року терміном на 20 років передбачав скорочення арсеналів на дві третини. Найновіший договір New START підписали у 2010 році — він обмежував кількість розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць для кожної сторони.

Важливою частиною цих угод були взаємні інспекції ядерних об'єктів та обмін інформацією про кількість боєголовок двічі на рік. Сторони також повідомляли одна одній про пуски ракет та статус ядерних сил.

Ядерний арсенал Росії: чим Путін може загрожувати світу

РС-24 "Ярс" - міжконтинентальна ракета

Основу російської ядерної тріади складають міжконтинентальні балістичні ракети. Розглянемо основні з них, які підпадають під дію договору. За його умовами, йдеться про міжконтинентальні ракети, які здатні долати відстань понад 5500 км та несуть ядерну зброю, а також їхні носії (важкі бомбардувальники та підводні човни).

РС-24 "Ярс" — це сучасна ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною, яка може доставляти кілька ядерних боєголовок до різних цілей одночасно.

РТ-2ПМ2 "Тополь-М" розміщується у шахтних пускових установках та на мобільних комплексах. Ця ракета створена для подолання систем протиракетної оборони і несе одну потужну ядерну боєголовку.

Ракетний комплекс РС-28 "Сармат"

РС-28 "Сармат" — це нова важка міжконтинентальна ракета, яка має замінити застарілу "Воєводу". Вона здатна нести велику кількість ядерних боєголовок та літати через Південний полюс. Через це ракету складно перехопити.

Ракета УР-100Н УТТХ

УР-100Н УТТХ оснащена гіперзвуковим плануючим блоком "Авангард", який може долати будь-які існуючі системи протиракетної оборони. РС-20В "Воєвода" залишається найважчою ракетою у світі — вона може нести до 10 ядерних боєголовок індивідуального наведення.

У Путіна є також підводні човни, які несуть балістичні ракети Р-29РМУ2 "Синева" та новітні Р-30 "Булава". "Синева" має високу дальність польоту та може нести до 10 ядерних боєголовок, забезпечуючи можливість удару з океанських глибин.

"Булава" призначена для підводних човнів класу "Борей" і має підвищену точність ураження цілей. Це ключовий елемент модернізації російського морського ядерного потенціалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про російські крилаті ракети Х-101. Такі використовують у масованих атаках.