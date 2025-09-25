Парацетамол, Аспірин, Валідол та інші: ціни на популярні ліки в Україні значно відрізняються (порівняння)
-
-
Один із найбільших українських виробників ліків "Дарниця" зіткнувся з труднощами. Компанія зазнає збитків через начебто небажання аптек купувати її продукцію, оскільки ціни на неї часто виявляються вищими, ніж у аналогів.
"Телеграф" розібрався у тому, що зараз відбувається на фармацевтичному ринку України.
Провівши моніторинг цін на популярному сайті продажу ліків, справді виявилося, що ціни на продукцію "Дарниці" часто вищі, ніж у конкурентів. Для порівняння, ми взяли "базові" препарати, які є в аптечках українців. І ось що з цього вийшло:
Цитрамон (засіб від головного болю)
Анальгін (анальгетик)
Валідол (засіб при кардіалгії, неврозах, стенокардії)
Септефрил (при лікуванні захворювань ротової порожнини, горлянки, гортані)
Лоратадин (протиалергічний)
Метоклопрамід (протиблювотний)
Як Зеленський знижував ціни на таблетки в Україні
Нагадаємо, що на початку 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Після 1 березня виробники ухвалили джентльменську угоду про зниження на 30% цін на топ-100, які вони самі визначили. Також врегульовано націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведення перевірок кінцевих цін і моніторинг використання медикаментів у медзакладах.
Деталі: Указ містить низку заходів, серед яких зміни до законів.
Але головною була вказівка Кабінету Міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Уряд мав з 1 березня 2025 року обмежити:
- до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,
- до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,
- до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.
Українцям не по кишені дорогі ліки
Ситуація з рішенням РНБО та подальшою проблемою "Дарниці" виникла не на порожньому місці. Річ у тому, що ще 2024 році аптечні продажі в Україні зросли в грошовому вираженні на 10,67% порівняно з 2023 роком — до 192,843 млрд грн, в натуральному скоротилися на 5% — до понад 1,157 млрд упаковок.
Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2024 року склала 166,59 грн, що на 16,53% більше, ніж за 2023 рік.
Водночас аптечні продажі лікарських засобів у 2024 році становили 151 млрд грн, що на 10,83% більше, ніж роком раніше, проте в натуральному вираженні аптечні продажі ліків скоротилися на 5,64% — до 810,155 млн упаковок.
Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками 2024 року склала 186,39 грн за одиницю товару, що на 17,45% більше, ніж у 2023 році.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто і чому піднімає ціну ліків в Україні.