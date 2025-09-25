Парацетамол, Аспирин, Валидол и другие: цены на популярные лекарства в Украине значительно отличаются (сравнение)
Один из крупнейших украинских производителей лекарств "Дарница" столкнулся с трудностями. Компания терпит убытки из-за якобы нежелания аптек покупать её продукцию, поскольку цены на неё зачастую оказываются выше, чем у аналогов.
"Телеграф" разобрался в том, что сейчас происходит на фармацептическом рынке Украины.
Проведя мониторинг цен на популярном сайте продажи лекарств, действительно оказалось, что цены на продукцию "Дарницы" часто выше, чем у конкурентов. Для сравнения мы взяли "базовые" препараты, которые есть в аптечках украинцев. И вот что из этого вышло:
Цитрамон (средство от головной боли)
Анальгин (анальгетик)
Валидол (средство при кардиалгии, неврозах, стенокардии)
Септефрил (при лечении заболеваний ротовой полости, глотки, гортани)
Лоратадин (противоаллергическое)
Метаклопромид (противорвотное)
Как Зеленский снижал цены на таблетки в Украине
Напомним, что в начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев. После 1 марта производители приняли джентельменское соглашение о снижении на 30% цен на топ-100 которые они сами определили. Также урегулированы наценки на лекарства от стоимости, установленной производителем, проведение проверок конечных цен и мониторинг использования медикаментов в медучреждениях.
Детали: Указ содержит ряд мер, среди которых изменения в законы.
Но главным являлось указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно было с 1 марта 2025 года ограничить:
- до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,
- до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,
- до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.
Украинцам не по карману дорогие лекарства
Ситуация с решением СНБО и последующей проблемой "Дарницы" возникла не на пустом месте. Дело в том, что еще в 2024 году аптечные продажи в Украине выросли в денежном выражении на 10,67% по сравнению с 2023 годом – до 192,843 млрд грн, в натуральном сократились на 5% – до более 1,157 млрд упаковок.
- Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2024 года составила 166,59 грн, что на 16,53% больше, чем за 2023 год.
- В то же время, аптечные продажи лекарственных средств в 2024 году составили 151 млрд грн, что на 10,83% больше, чем годом ранее, однако в натуральном выражении аптечные продажи лекарств сократились на 5,64% — до 810,155 млн упаковок.
- Средневзвешенная розничная цена лекарственных средств по итогам 2024 года составила 186,39 грн. за единицу товара, что на 17,45% больше, чем в 2023 году.
