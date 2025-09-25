Парацетамол, Аспирин, Валидол и другие: цены на популярные лекарства в Украине значительно отличаются (сравнение)

Один из крупнейших украинских производителей лекарств "Дарница" столкнулся с трудностями. Компания терпит убытки из-за якобы нежелания аптек покупать её продукцию, поскольку цены на неё зачастую оказываются выше, чем у аналогов.

"Телеграф" разобрался в том, что сейчас происходит на фармацептическом рынке Украины.

Проведя мониторинг цен на популярном сайте продажи лекарств, действительно оказалось, что цены на продукцию "Дарницы" часто выше, чем у конкурентов. Для сравнения мы взяли "базовые" препараты, которые есть в аптечках украинцев. И вот что из этого вышло:

Цитрамон (средство от головной боли)

Сравнения цен на Цитрамон

Цены на Цитрамон

Анальгин (анальгетик)

Анальгин от Дарницы может быть дороже в 2 раза аналогов

Валидол (средство при кардиалгии, неврозах, стенокардии)

Валидол Дарницы проигрывает по ценам аналогам

Септефрил (при лечении заболеваний ротовой полости, глотки, гортани)

Разница в ценах на септефрил может быть драматичной

Лоратадин (противоаллергическое)

Лоратадин

Метаклопромид (противорвотное)

Цены на Метаклопромид

Как Зеленский снижал цены на таблетки в Украине

Напомним, что в начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев. После 1 марта производители приняли джентельменское соглашение о снижении на 30% цен на топ-100 которые они сами определили. Также урегулированы наценки на лекарства от стоимости, установленной производителем, проведение проверок конечных цен и мониторинг использования медикаментов в медучреждениях.

Детали: Указ содержит ряд мер, среди которых изменения в законы.

Но главным являлось указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно было с 1 марта 2025 года ограничить:

до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,

до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,

до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.

Украинцам не по карману дорогие лекарства

Ситуация с решением СНБО и последующей проблемой "Дарницы" возникла не на пустом месте. Дело в том, что еще в 2024 году аптечные продажи в Украине выросли в денежном выражении на 10,67% по сравнению с 2023 годом – до 192,843 млрд грн, в натуральном сократились на 5% – до более 1,157 млрд упаковок.

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2024 года составила 166,59 грн, что на 16,53% больше, чем за 2023 год.

В то же время, аптечные продажи лекарственных средств в 2024 году составили 151 млрд грн, что на 10,83% больше, чем годом ранее, однако в натуральном выражении аптечные продажи лекарств сократились на 5,64% — до 810,155 млн упаковок.

Средневзвешенная розничная цена лекарственных средств по итогам 2024 года составила 186,39 грн. за единицу товара, что на 17,45% больше, чем в 2023 году.

Напомним, ранее мы писали о том, кто и почему поднимает цену лекарства в Украине.