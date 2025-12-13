З метро Харкова постійно відкачують воду. Звідки вона і чи може підземку затопити

Чи варто боятися, що вода рине на станції, розповів Дмитро Комарв

Важливою частиною безпеки у метро є водовідведення. Салтівська лінія метро Харкова розташована практично на воді, і щоб вона не затопила метрополітен, води підземної ріки постійно перекачують в основну міську дренажну систему.

Про це розповів Дмитро Комаров у випуску "Світ навиворіт". Є кілька ступенів захисту метро Харкова від затоплення.

Тут реально під нами тече ріка. Уявіть собі, друзі, ріку відкачують, щоб вода не заходила в метро, — каже Комаров

Співробітник метрополітену показав три насоси, що відкачують воду, щоб вона не потрапила до метрополітену. Все відбувається автоматично. Третій насос спрацьовує, якщо рівень води підіймається до аварійного.

Чоловік пояснив, чому метро проклали на місці, де тече підземна ріка. Річ у тім, що підземка мала довозити людей до мікрорайону, що на той момент вже з'явився у Харкові.

Боятися, що насоси зламаються і вода рине на станцію метро, не варто, впевнений працівник. Небезпека затоплення метро виключена, адже є багато ступенів захисту.

Тут система зроблена цікаво. Не спрацює ця водовідливна система, є ще додаткові. Станція не піде під воду, — впевнений він

