Не тільки "туалет": як ще можна красиво назвати цю кімнату українською мовою
В українській мові є близько десятка автентичних синонімів
З кожним днем все більше людей вибирає для себе розмовляти українською мовою. Проте водночас збільшується необхідність розширення словникового запасу. Наприклад, не кожен знає, які в українській мові є синоніми до слова "туалет".
Зауважимо, що саме слово "туалет" прийшло в українську мову від французького "toilette", воно не є калькою з російської мови, і вживати його в українській мові в жодному разі не є помилкою. Однак, якщо ви хочете урізноманітнити свою мову українськими синонімами, ми їх приготували для вас.
Найкращий український синонім до слова "туалет" це "вбиральня" або "убиральня", — це слово широко поширене і зустрічається в авторитетних сучасних словниках української мови.
Ось кілька прикладів з літератури, як це слово звучить у реченні:
- Під час перерви підсудних водили по одному до вбиральні.
- В проході між убиральнями розгоралася запальна і гучна суперечка.
- – Здрастуйте, доктор! Що то у вас вбиральні без дверей і стежки до них загиджені?
Також у регіонах зустрічаються такі слова як "виходок", "відходок", "прят", "нужник", "лятрина", "одхідник", "вмивальня".
