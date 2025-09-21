Не тільки "туалет": як ще можна красиво назвати цю кімнату українською мовою

В українській мові є близько десятка автентичних синонімів

З кожним днем все більше людей вибирає для себе розмовляти українською мовою. Проте водночас збільшується необхідність розширення словникового запасу. Наприклад, не кожен знає, які в українській мові є синоніми до слова "туалет".

Зауважимо, що саме слово "туалет" прийшло в українську мову від французького "toilette", воно не є калькою з російської мови, і вживати його в українській мові в жодному разі не є помилкою. Однак, якщо ви хочете урізноманітнити свою мову українськими синонімами, ми їх приготували для вас.

Найкращий український синонім до слова "туалет" це "вбиральня" або "убиральня", — це слово широко поширене і зустрічається в авторитетних сучасних словниках української мови.

Ось кілька прикладів з літератури, як це слово звучить у реченні:

Під час перерви підсудних водили по одному до вбиральні.

В проході між убиральнями розгоралася запальна і гучна суперечка.

– Здрастуйте, доктор! Що то у вас вбиральні без дверей і стежки до них загиджені?

Також у регіонах зустрічаються такі слова як "виходок", "відходок", "прят", "нужник", "лятрина", "одхідник", "вмивальня" .

