Олег Винник, який втік з України, неочікувано став зіркою соцмереж: який його трек розриває ТікТок

Молодь, яка раніше не слухала треки виконавця, різко змінила свою думку

Співак Олег Винник, який втік з України, неочікувано став зіркою соціальних мереж. Після гучного хіта "Смарагдове небо", яке лунало звідусіль, його пісня "Вовчиця" набирає знову популярність.

Українці у ТікТок записують відео з новим кавером на трек "Вовчиця". Варто зазначити, що Винник більшість своїх пісень співав українською.

Люди у соцмережі пишуть, що раніше ніколи не хотіли слухати виконавця. Проте новий кавер на пісню змусив їх забрати ці слова назад.

Що цікаво, кавер був записаний і перероблений під рок-версію, тому молодим людям заходить цей хіт.

Також автор одного з відео зазначив, що українці поки не встигли відійти від пісні "Смарагдове небо", як зʼявилась новий запальний трек.

Також створили нарізку з кліпів Олега Винника. Відео супроводжується новим кавером.

Хто став автором каверу, невідомо. Проте трек швидко набирає популярності.

Що відомо про пісню "Вовчиця"

Пісня Олега Винника "Вовчиця", випущена у 2013 році в рамках альбому "Роксолана", стала одним з його найвідоміших хітів, що символізує силу, незалежність і самотність через образ молодої вовчиці, яка виє на місяць у пошуках любові.

Пісня швидко завоювала популярність завдяки емоційності та поєднанню народної мелодики із сучасною подачею, а послідовників Винника почали називати "молодими вовчицями".

Олег Винник — де зірка зараз

Колись ім’я Олега Винника було чи не найпопулярнішим серед співаків України. Однак після початку повномасштабного вторгнення він раптово зник із публічного простору, виїхав за кордон, не давав жодних коментарів і мовчав про війну в нашій країні.

Олег Винник

Він давав інтерв’ю, де розповів, що мешкає у Німеччині і допомагає ЗСУ, але доказів цьому не було. Цим Винник нарвався на хейт, після чого знову зник з радарів і ще за пів року вирішив "порадувати" своїх фанаток появою у Тік Ток та анонсом концерту у Варшаві, який згодом довелося скасувати через нерозпродані квитки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Олега Винника.

Як відомо, Винник уже тривалий час мешкає у Німеччині. Там він має нерухомість. Імовірно, у "російському кварталі" в Берліні, де він і проживає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Олег Винник після втечі з України. Співак помітно постарів.