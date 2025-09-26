Олег Винник, который сбежал из Украины, неожиданно стал звездой соцсетей: какой его трек разрывает ТикТок

Молодежь, ранее не слушавшая треки исполнителя, резко изменила свое мнение

Сбежавший из Украины певец Олег Винник неожиданно стал звездой социальных сетей. После громкого хита "Смарагдове небо", которое звучало отовсюду, его песня "Волчица" набирает вновь популярность.

Украинцы в ТикТок записывают видео с новым кавером на трек "Волчица". Стоит отметить, что Винник большинство своих песен пел на украинском.

Люди в соцсети пишут, что раньше никогда не хотели слушать исполнителя. Однако новый кавер на песню заставил их отобрать эти слова обратно.

Что интересно, кавер был записан и переделан под рок-версию, поэтому молодым людям заходит этот хит.

Также автор одного из видео отметил, что украинцы пока не успели отойти от песни "Изумрудное небо", как появился новый зажигательный трек.

Также создали вырезку из клипов Олега Винника. Видео сопровождается новым кавером.

Кто стал автором кавера, неизвестно. Однако трек быстро набирает популярность.

Что известно о песне "Волчица"

Песня Олега Винника "Волчица", выпущенная в 2013 году в рамках альбома "Роксолана", стала одним из его самых известных хитов, символизирующих силу, независимость и одиночество через образ молодой волчицы, которая воет на луну в поисках любви.

Песня быстро завоевала популярность благодаря эмоциональности и сочетанию народной мелодики с современной подачей, а последователей Винника стали называть молодыми волчицами.

Олег Винник – где звезда сейчас

Когда-то имя Олега Винника было самым популярным среди певцов Украины. Однако после начала полномасштабного вторжения он внезапно исчез из публичного пространства, уехал за границу, не давал никаких комментариев и молчал о войне в нашей стране.

Олег Винник

Он давал интервью, где рассказал, что живет в Германии и помогает ВСУ, но доказательств этому не было. Этим Винник нарвался на хейт, после чего снова скрылся с радаров и еще через полгода решил "порадовать" своих фанаток появлением в Тик Ток и анонсом концерта в Варшаве, который впоследствии пришлось отменить из-за нераспроданных билетов. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно об Олеге Виннике.

Как известно, Винник уже долгое время проживает в Германии. Там у него есть недвижимость. Вероятно, в "российском квартале" в Берлине, где он проживает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Олег Винник после побега из Украины. Певец заметно состарился.