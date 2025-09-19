Побиті вікна і бур’яни. Яка доля спіткала в окупації легендарний стадіон Донецька (відео)

Це стадіон був домом для футбольного клубу "Шахтар"

Росія окупувала Донецьк, а разом з ним і стадіон "Донбас Арена", ще у 2014 році. За цей час один з найкращих футбольних стадіонів перетворився на занедбану будівлю.

Про це свідчить опубліковане відео. Як зазначив автор, його знято 18 вересня 2025 року.

На кадрах видно, що стадіон виглядає тьмяно та досить пошарпано. Від його блиску і величі до окупації Росії не залишилось нічого. Чимало частин конструкцій пошкоджено, подекуди немає скла. Сама будівля вже понад 10 років не приводилась до ладу належним чином.

Окрім того, на відео впадає в око відсутність людей. Чоловік знімає відео вдень: стоїть гарна сонячна погода, а людей немає. До того ж уся трава, яка раніше аж очі випікала зеленню навіть восени, пожовкла та поросла бур'янами. Навіть ставок, який був прикрасою парку біля "Донбас Арени" перетворився на якесь болото без птахів.

Донбас Арена у 2024

Як виглядав стадіон "Донбас Арена" до окупації

Цей стадіон було відкрито у 2009 році. Він розрахований на понад 50 тисяч глядачів. "Донбас Арена" — перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів 4 категорії УЄФА. За акредитацією УЄФА та ФІФА — споруда відповідає класу "еліт". Тут же проводили "Євро-2012". Однак з 2014 року стадіон не функціонує і матчів не приймає.

Донбас Арена під час матчу

Як виглядала Донбас Арена раніше

Донбас Арена до окупації

Вартість будівництва "Донбас Арени" склала понад 400 млн доларів США. Це стадіон був домом для футбольного клубу "Шахтар". Чимала частина "Донбас Арени" постраждала після обстрілів у 2014 році.

