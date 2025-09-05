Знищують серце міста та будують зомбі-центри: як зараз живе Маріуполь в окупації (карти)

Росіяни збираються повністю змінити вигляд Маріуполя

Окупанти планують знести історичний центр Маріуполя. На його місці збираються зводити новий квартал, а на місці "Азовсталі" збудувати трасу, щоб стерти усі нагадування про історію міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада та російські паблики.

Знищення історичного центру

Окупаційна влада готується стерти з лиця землі історичний центр міста. Так званий "Мінстрой ДНР" показав візуалізацію проєкту забудови майже на 59 га.

"Всі існуючі будинки в історичній частині міста – знесуть. Замість реставрації та збереження культурної спадщини та історичної подоби міста, окупанти планують будівництво 53 багатоквартирних будинків, школи та парків. Проєкт обіцяють реалізувати до 2035 року. Перший етап вже стартує цього року", – йдеться у публікації.

Насамперед росіяни знищать завод "Октябрь" та житлові будинки між вулицями Куїнджі, Митрополитською, Грецькою та Готфейською. Мешканців району окупанти обіцяють "переселити", причому вони не озвучують куди. Робиться це насильно, ніхто не проводив громадських слухань чи опитувань людей.

У мерії зазначають, що окупанти вже неодноразово обіцяли людям житло замість знесених будинків, аби ті не влаштовували акції протесту. Однак у результаті маріупольці залишалися на вулиці та змушені були орендувати житло за власні гроші.

Щоб швидше забули захисників "Азовсталі"

На території колишнього МК "Азовсталь" з’явиться магістраль, яка безпосередньо зв’яже Оржонікідзевський та Приморський район, пишуть місцеві Telegram-канали. Проєкт затверджено наказом №186-од так званого "Мінстроя ДНР" від 14.08.2025 року.

Росіяни збираються збудувати магістраль на місці "Азовсталі"

Нова траса розпочинатиметься на перехресті бульвару 50 років Жовтня з Комсомольським бульваром в Орджонікідзевському районі. Вона пройде територією комбінату МК "Азовсталь", а також над акваторією колишнього Азовстальського порту. У процесі реалізації проєкту росіяни мають намір перебудувати масу вулиць та бульварів.

А що натомість?

Замість історичної спадщині маріупольцям пропонують центр зомбування молоді. Вже наступного року у місті має запрацювати Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн".

Пушилін відвідав будівництво Центру військово-спортивної підготовки

За інформацією пропагандистів, там будуть: сучасний тактичний будинок, майданчик для роботи з дронами, спортзал, стадіон та стрілецька галерея. Росіяни обіцяють створити умови для тактичної підготовки та занять з тактичної медицини, а також навчальну вертолітну вежу. Що примітно, там будуть також житлові корпуси. Тобто передбачається, що молодь не буде вдома навіть ночувати?

Мурал, присвячений військовослужбовцю РФ, на будівлі гуртожитку університету

Будівництво естакади в історичному центрі Маріуполя

Так Маріуполь виглядає з висоти пташиного польоту

Маріупольська школа № 9

Пляж у Маріуполі

