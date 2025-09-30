Пасажирський літак помітили радари над Україною: звідки й куди летів загадковий борт (фото)

За даними радарів, борт нібито долетів майже до Львова

У небі над Україною радари зафіксували пасажирський борт. Йдеться про Боїнг 737-8EH, який прямував до Москви.

Що треба знати:

Над Україною радари зафіксували борт B738

Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара

Зафіксований радаром борт летів з Єгипту до Росії

За даними порталу Flightradar24, літак над Україною було зафіксовано 25 вересня в обід, приблизно о 12:30. Ймовірніше ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Звідки і куди летів літак

Дані про борт B738 рейсу 4S3317/RSX3317

За даними радара, борт B738 рейсу 4S3317/RSX3317 вилетів о 7:45 з Хургади, Єгипет, та приземлився о 16:45 у Москві, Росія. Політ рейсу RSX3317 тривав понад п'ять годин. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Львова, що добре показано на карті нижче.

Літак долетів майже до Львова

Літак на карті

Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:

передача спотворених даних про місцеперебування літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про Боїнг 737

Boeing 738 — це популярний вузькофюзеляжний пасажирський літак. Він входить до сімейства Boeing 737 Next Generation (737NG). Здатен перевозити до 189 пасажирів і відомий своїми оновленими характеристиками, зокрема новою кабіною та двигунами.

Boeing 738

Раніше "Телеграф" розповідав, що радари над Україною зафіксували елітний літак, який прямував до Молдови.