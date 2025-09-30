Пасажирський літак помітили радари над Україною: звідки й куди летів загадковий борт (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За даними радарів, борт нібито долетів майже до Львова
У небі над Україною радари зафіксували пасажирський борт. Йдеться про Боїнг 737-8EH, який прямував до Москви.
Що треба знати:
- Над Україною радари зафіксували борт B738
- Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара
- Зафіксований радаром борт летів з Єгипту до Росії
За даними порталу Flightradar24, літак над Україною було зафіксовано 25 вересня в обід, приблизно о 12:30. Ймовірніше ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
За даними радара, борт B738 рейсу 4S3317/RSX3317 вилетів о 7:45 з Хургади, Єгипет, та приземлився о 16:45 у Москві, Росія. Політ рейсу RSX3317 тривав понад п'ять годин. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Львова, що добре показано на карті нижче.
Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:
- передача спотворених даних про місцеперебування літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.
Що відомо про Боїнг 737
Boeing 738 — це популярний вузькофюзеляжний пасажирський літак. Він входить до сімейства Boeing 737 Next Generation (737NG). Здатен перевозити до 189 пасажирів і відомий своїми оновленими характеристиками, зокрема новою кабіною та двигунами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що радари над Україною зафіксували елітний літак, який прямував до Молдови.