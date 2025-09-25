Літак для еліти помітили радари над Україною: звідки й куди летів загадковий борт (фото)

За даними радарів, борт нібито долетів майже до Івано-Франківська

Радари зафіксували у небі над Україну елітний пасажирський борт. Йдеться про Embraer EMB-135BJ Legacy 600, який прямував до Молдови.

Факти:

Радари зафіксували над Україною борт E35L.

Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара.

Зафіксований радаром літак — джет бізнес-класу, на якому літають політики і не тільки.

Про це свідчать дані Flightradar24. Зазначається, що інцидент стався 23 вересня зранку, саме тоді борт нібито перетнув закритий повітряний простір. Однак ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

За даними радара, борт E35L вилетів о 10:05 з Риги, Латвія, та приземлився о 12:17 у Кишиневі, Молдова. Політ рейсу UAG37B тривав понад дві години. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Івано-Франківська.

Однак мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про елітний літак

Embraer EMB-135BJ Legacy 600 — борт бізнес-класу підвищеної комфортабельності. Він належить до середнього класу, який використовується багатьма високопрофільними пасажирами, включаючи політиків та державних діячів.

Embraer EMB-135BJ Legacy 600

Однак, конкретні відомості про те, хто саме з політиків використовує цей літак, не завжди доступні у відкритих джерелах. Тому, хто саме летів цим рейсом з Риги до Кишинева невідомо.

