В московському "Шереметьєво" зіткнулися два пасажирські літаки: що відомо про інцидент

Попередньо, причиною зіткнення стала помилка екіпажу

В аеропорту "Шереметьєво" у Москві стався інцидент із зіткненням двох пасажирських літаків — російського та китайського. Обійшлося без постраждалих, але обидва авіалайнери отримали пошкодження.

Про це повідомили російські ЗМІ. Зазначається, що зіткнулися Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Россия" рейсу "Москва — Санкт-Петербург" та Airbus A330 китайської авіакомпанії Hainan Airlines рейсу "Москва — Пекін".

Попередньо, причиною зіткнення стала помилка екіпажу, хоча спочатку розглядалася версія технічної несправності, а також загроза удару українського дрона. Відомо, що під час руління на злітно-посадковій смузі аеропорту Airbus A330 раптово зачепив хвіст російського авіалайнера. Внаслідок цього літаки отримали пошкодження. Пасажири та екіпажі авіалайнерів не постраждали.

Нагадаємо, російські аеропорти у 2025 році зазнали кількох колапсів через дії українських дронів. Зокрема 5 та 6 липня в аеропортах країни-агресора скасували та затримали майже 400 рейсів. Найбільш критичною ситуація стала у трьох хабах — московському "Шереметьєво", петербурзькому аеропорті "Пулково" та нижегородському "Стригіно". А 7 липня російський правитель Володимир Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, який після цього застрелився.

Втім, самоліквідація ексміністра транспорту не допомогла: вже 19 липня почався черговий авіаколапс. 20 липня росіянам довелося закривати "Шереметьєво". Кілька днів з аеропорту не могли полетіти люди — росіянам навіть довелося роздавати пасажирам воду та матраци.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки Росія втратить через авіаколапс і чому закриття аеропортів у Росії через загрозу дронових атак — це лише побічний ефект. Ситуація викликала у росіян роздратування, а в деяких — подив. У соціальних мережах з'явилися дотепні міркування громадян РФ із цього приводу.