Зіткнення пасажирських літаків у Москві: як виглядають борти після "поцілунку" у зад (фото)

У Росії проведуть розслідування щодо зіткнення двох літаків

Пасажирські літаки зіткнулися в Москві в аеропорту Шереметьєво 24 вересня. Російський борт зазнав пошкоджень.

Про це пише Telegram-канал Aviaincident з посиланням на джерела. Там додали, що у Шереметьєво літак Sukhoi Superjet авіакомпанії "Росія" пошкодив хвостову частину, зіткнувшись з Airbus A330, що належить Hainan Airlines.

Російські пропагандистські канали пишуть, що "Росавіація" розслідуватиме інцидент, де літак пошкодив хвіст, зіткнувшись з іншим бортом.

Пошкоджений хвіст російського літака

Діра у хвості російського літака

Інцидент стався під час підготовки до вильоту з Москви в Петербург російського літака — його зачепив китайський літак, що прилетів з Пекіна.

Попередньо, причиною зіткнення стала помилка екіпажу, хоча спочатку розглядалася версія технічної несправності, а також загроза удару українського дрона. Відомо, що під час руління на злітно-посадковій смузі аеропорту Airbus A330 раптово зачепив хвіст російського авіалайнера.

Ризиків для пасажирів нібито не було. Російські телеграм-канали пишуть, що вони вже вилетіли резервним бортом, додали в агентстві.

Раніше "Телеграф" писав, що російські аеропорти у 2025 році зазнали кількох колапсів через дії українських дронів. Зокрема 5 та 6 липня в аеропортах країни-агресора скасували та затримали майже 400 рейсів. Найбільш критичною ситуація стала у трьох хабах — московському "Шереметьєво", петербурзькому аеропорті "Пулково" та нижегородському "Стригіно". А 7 липня російський правитель Володимир Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, який після цього застрелився.