Укр

Пассажирский самолет заметили радары над Украиной: откуда и куда летел загадочный борт (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самолет над Украиной зафиксировали радары Новость обновлена 30 сентября 2025, 14:20
Самолет над Украиной зафиксировали радары. Фото Коллаж "Телеграфа"

По данным радаров, борт якобы долетел почти до Львова

В небе над Украиной радары зафиксировали пассажирский борт. Речь идет о Боинге 737-8EH, который направлялся в Москву.

Что нужно знать:

  • Над Украиной радары зафиксировали борт B738
  • Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара
  • Зафиксированный радаром борт летел из Египта в Россию

По данным портала Flightradar24, самолет над Украиной был зафиксирован 25 сентября в обед, примерно в 12:30. Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Самолет долетел почти до Львова
Откуда и куда летел самолет
Самолет долетел почти до Львова
Данные о борте B738 рейса 4S3317/RSX3317

По данным радара, борт B738 рейса 4S3317/RSX3317 вылетел в 7:45 из Хургады, Египет и приземлился в 16:45 в Москве, Россия. Полет рейса RSX3317 длился более пяти часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Львова, что показано на карте ниже.

Самолет долетел почти до Львова
Самолет долетел почти до Львова
Над Украиной зафиксировали самолет
Самолет на карте

Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:

  • передача искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбои в работе наземных приемных станций,
  • помехи в работе GPS,
  • активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно о Боинге 737

Boeing 738 – это популярный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он входит в семейство Boeing 737 Next Generation (737NG). Способен перевозить до 189 пассажиров и известен своими обновленными характеристиками, в частности, новой кабиной и двигателями.

Boeing 738
Boeing 738

Ранее "Телеграф" рассказывал, что радары над Украиной зафиксировали элитный самолет, направлявшийся в Молдову.

Теги:
#Самолет #Самолет над Украиной