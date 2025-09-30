Пассажирский самолет заметили радары над Украиной: откуда и куда летел загадочный борт (фото)

По данным радаров, борт якобы долетел почти до Львова

В небе над Украиной радары зафиксировали пассажирский борт. Речь идет о Боинге 737-8EH, который направлялся в Москву.

Что нужно знать:

Над Украиной радары зафиксировали борт B738

Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара

Зафиксированный радаром борт летел из Египта в Россию

По данным портала Flightradar24, самолет над Украиной был зафиксирован 25 сентября в обед, примерно в 12:30. Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Откуда и куда летел самолет

Данные о борте B738 рейса 4S3317/RSX3317

По данным радара, борт B738 рейса 4S3317/RSX3317 вылетел в 7:45 из Хургады, Египет и приземлился в 16:45 в Москве, Россия. Полет рейса RSX3317 длился более пяти часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Львова, что показано на карте ниже.

Самолет долетел почти до Львова

Самолет на карте

Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно о Боинге 737

Boeing 738 – это популярный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он входит в семейство Boeing 737 Next Generation (737NG). Способен перевозить до 189 пассажиров и известен своими обновленными характеристиками, в частности, новой кабиной и двигателями.

Boeing 738

