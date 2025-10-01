Не Донбас і не Кривбас. Хто найбільше забруднює воду в Україні

Під час війни дуже важко займатися модернізацією очисних систем

Підприємства водоканалів проводять щоденні заміри якості води у річках, щоб бачити її реальний стан. І як виявилося, він істотно різниться за регіонами України.

Про це "Телеграфу" розповів відомий гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Він пояснив, де вода найбрудніша.

— У зонах із потужною промисловістю, наприклад на Донбасі чи в Кривому Розі, вода значно забруднена через діяльність підприємств та скиди комунальних підприємств. Масштабні скиди існують, зокрема, з Бортницької станції під Києвом: майже мільйон кубометрів стоків щодня потрапляє у Дніпро.

В Україні більше таких об’єктів немає. Бортничі — це найбільший забруднювач Дніпра, — пояснює гідролог.

Натомість у районах з меншою людською активністю вода чистіша. У Карпатах вона взагалі найкраща — в деяких річках її можна пити без будь-яких застережень.

— Постійного погіршення якості води в Україні не спостерігається, — каже експерт. — Раніше країна виробляла значно більше сталі та чавуну, мінеральних добрив, а також мала більше худоби й тваринницьких комплексів — саме ці чинники істотно забруднюють воду. Нині їхня кількість помітно зменшилася. До того ж, за останні роки зменшилося й населення України. Природа має здатність до самоочищення, тому я не сказав би, що існує загроза катастрофічного погіршення", — пояснює він.

Основна проблема сьогодні — очищення стічних вод. У мирний час це вирішувалося модернізацією систем, але під час війни зробити це значно складніше через брак коштів, додав Віктор Вишневський.

