Не Донбасс и не Кривбасс. Кто больше всего загрязняет воду в Украине

Во время войны очень тяжело заниматься модернизацией очистных систем

Предприятия водоканалов производят ежедневные замеры качества воды в реках, чтобы видеть ее реальное состояние. И как оказалось, оно существенно отличается по регионам Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. Он объяснил, где вода самая грязная.

Больше читайте в публикации: "Украина теряет воду быстрее, чем многие думают: гидролог объяснил, что может спасти реки и колодцы".

— В зонах с мощной промышленностью, например на Донбассе или Кривом Роге, вода значительно загрязнена из-за деятельности предприятий и сбросов коммунальных предприятий. Масштабные сбросы существуют, в частности, с Бортницкой станции под Киевом: почти миллион кубометров стоков ежедневно попадает в Днепр.

В Украине больше подобных объектов нет. Бортничи – это самый большой загрязнитель Днепра, – объясняет гидролог.

В районах с меньшей человеческой активностью вода более чистая. В Карпатах она вообще самая лучшая — в некоторых реках ее можно пить безо всяких мер продосторожности.

— Постоянного ухудшения качества воды в Украине не наблюдается, — говорит эксперт. — Раньше страна производила гораздо больше стали и чугуна, минеральных удобрений, а также имела больше скота и животноводческих комплексов — именно эти факторы загрязняют воду. В настоящее время их количество заметно уменьшилось. К тому же за последние годы уменьшилось и население Украины. Природа обладает способностью к самоочищению, поэтому я бы не сказал, что существует угроза катастрофического ухудшения, — объясняет он.

Основная проблема сегодня — очистка сточных вод. В мирное время это решалось модернизацией систем, но во время войны сделать это значительно сложнее из-за нехватки средств, добавил Виктор Вишневский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как из-за изменения климата Киев "переместился" на 500 километров к югу.