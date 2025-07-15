Через дурість дітей може статися екологічна катастрофа на Десні: активісти б'ють на сполох (фото)

Улітку 2024 року на цій річці вже траплялася екологічна криза

На популярному пляжі "Золотий берег" у Чернігові ситуація, яка на перший погляд може здатися дрібницею, може мати серйозні екологічні наслідки. Йдеться про масове знищення прісноводних молюсків — беззубок — дітьми, які, заради розваги, дістають їх з води та залишають на сонці.

Про це пише громадський діяч та краєзнавець Сергій Соломаха. З його слів, частину молюсків ще живцем розбивають камінням.

Очевидці кажуть, що більшість відпочивальників ніяк не реагує на такі дії. "За цим процесом спостерігають сотні всьоравно і какаяразніца", — коментує автор допису.

На перший погляд це — звичайні дитячі витівки. Насправді ж — невидимий, але реальний удар по екосистемі річки.

"Золотий берег" у Чернігові

Беззубка — це прісноводний молюск, який виконує ключову роль у фільтрації води. Один такий організм здатен щоденно очищувати до 50 літрів води, затримуючи бактерії, водорості та інші мікроорганізми. Соломаха запевняє: її зникнення не лише шкодить якості води, а й впливає на харчовий ланцюг — беззубка є джерелом їжі для риб та птахів.

Нагадаємо, що минулого літа на річці Десна вже фіксувалась екологічна катастрофа. Як повідомляли "Новини.LIVE", тоді у воді з'явились плями, вода помітно потемніла, а риба почала масово гинути. Причиною цього стали забруднення, висока температура та зниження рівня кисню — і це лише верхівка айсбергу. Знищення фільтрувальних організмів, як-от беззубки, лише поглиблює такі процеси, адже без них водойма втрачає здатність до природного самоочищення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Рось колись слугувала улюбленим місцем для купання місцевих, але тепер це заборонено через екологічні причини. Що сталося з річкою читайте в матеріалі.