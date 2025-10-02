"Дарниця" різко підвищила ціни на ліки наприкінці 2024 року

Наприкінці 2024 року фармацевтична компанія "Дарниця" різко підняла ціни на свої препарати. Це відбулося безпосередньо за кілька місяців перед заявами Президента України про необхідність зниження вартості ліків та формування переліку ТОП-100 соціально значущих препаратів, ціни на які були офіційно знижені у березні 2025 року. Про це пише Заступник голови Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

За його словами, моніторинг на ресурсі tabletki.ua демонструє синхронне та різке зростання цін: спершу ціни синхронно зросли одразу на кілька позицій, а згодом повернулися на попередній рівень.

"Це класика жанру: спершу штучно накрутили ціни, а потім зробили вигляд, що врятували людей від самих себе", — зазначає Голобуцький.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" подала заяву до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про можливі антиконкурентні дії з боку п’яти аптечних мереж і двох дистриб’юторів. як пояснили у компанії, аптеки перестали купувати ліки виробника.

Аналітики ж основною причиною падіння попиту називають цінову політику компанії — вартість препаратів "Дарниці" нерідко перевищує ціни на аналогічні лікарські засоби конкурентів. Споживачі дедалі частіше віддають перевагу більш доступним за ціною альтернативам.