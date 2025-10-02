"Дарница" резко подняла цены на лекарства в конце 2024 года

В конце 2024 года фармацевтическая компания "Дарница" резко подняла цены на свои препараты. Это произошло непосредственно за несколько месяцев перед заявлениями Президента Украины о необходимости снижения стоимости лекарства и формирования перечня ТОП-100 социально значимых препаратов, цены на которые были официально снижены в марте 2025 года. Об этом пишет заместитель председателя Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

По его словам, мониторинг на ресурсе tabletki.ua демонстрирует синхронный и резкий рост цен: сначала цены синхронно выросли сразу на несколько позиций, а затем вернулись на прежний уровень.

"Это классика жанра: сначала искусственно накрутили цены, а затем сделали вид, что спасли людей от самих себя", — отмечает Голобуцкий.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" подала заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о возможных антиконкурентных действиях со стороны пяти аптечных сетей и двух дистрибьюторов. Как пояснили в компании, аптеки перестали покупать лекарства изготовителя.

Аналитики же основной причиной падения спроса называют ценовую политику компании – стоимость препаратов "Дарницы" нередко превышает цены на аналогичные лекарственные средства конкурентов. Потребители все чаще предпочитают более доступные по цене альтернативы.