В Україні здешевшають 100 популярних ліків: які саме (список)

Ліки стануть доступнішими

Уже з початку весни в Україні суттєво подешевшають найпопулярніші ліки вітчизняного виробництва. З 1 березня ціни на 100 найбільш затребуваних препаратів знизяться на 30%.

Таке рішення ухвалили провідні українські фармвиробники, підписавши відповідну декларацію. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

До переліку потрапили препарати від дев'яти українських виробників фармацевтичної продукції. Найбільше позицій представив Київський вітамінний завод – 22 найменування. Компанія "Дарниця" включила до списку 20 препаратів. Від "Фармак" подешевшають 17 позицій, а "ІнтерХім" знизить ціни на 10 найменувань.

Корпорація "Артеріум" зменшить вартість 8 препаратів, "Юрія-Фарм" – 6, "Кусум Фарм" – 5. Також до переліку увійшли ліки від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (3 позиції) та фармацевтичної фабрики "Віола" (2 позиції).

Зниження цін охопить широкий спектр лікарських засобів першої необхідності. Зокрема, подешевшають препарати для лікування кашлю та застуди, антигістамінні та протизапальні засоби. Також знижка торкнеться протиревматичних препаратів, вітамінів, мікроелементів, ліків від підвищеного тиску та противиразкових засобів. У переліку є заспокійливі препарати, очні краплі та назальні спреї.

Декларація, підписана українськими фармкомпаніями, залишається відкритою для приєднання інших учасників ринку. Документ передбачає не лише зниження відпускних цін, але й створення умов для подальшої стабілізації вартості лікарських засобів.

З повним переліком препаратів, які подешевшають, можна ознайомитися на офіційному сайті МОЗ. Важливо, що зниження стосується саме відпускних цін від виробників, тому кінцева вартість у аптеках може дещо відрізнятися, але в будь-якому випадку буде нижчою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому українці переплачують за ліки і як це зупинити? В Україні ціни на ліки набагато вищі, ніж в країнах ЄС, де рівень достатку населення в рази більший.