Машини серед дороги, повалені дерева і багато загиблих. Негода в Одесі наробила лиха (фото)

Рятувальники продовжують працювати і допомагати людям

Негода в Одесі вирувала 30 вересня. У місті затопило вулиці, є загиблі, серед яких ціла родина.

Що потрібно знати:

Внаслідок негоди 30 вересня в Одесі загинули 9 людей, серед яких родина з п'яти осіб

За сім годин у місті випала майже двомісячна норма опадів

Рятувальники евакуювали 362 людини та 227 транспортних засобів, а також продовжують відкачувати воду з будівель

"Телеграф" розповість, що відомо станом на 1 жовтня після негоди. У повідомленні ДСНС йдеться, що рятувальники евакуювали людей, витягали автомобілі, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яка зникла напередодні.

"Загалом врятували 362 людини та евакуювали 227 транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблих

Речниця ДСНС Марина Аверіна повідомила, що могла загинути родина з п'яти людей, яка проживала у цокольному приміщенні. За її словами, їх накрила хвиля і вони не змогли вибратися із будинку.

В Одеській ОВА повідомили про загиблих внаслідок негоди в Одесі. У провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла п’ятьох людей: двох чоловіків, двох жінок та дівчинки приблизно 8 років. Їхні особи наразі встановлюють. Рятувальники поки не мають доступу до тіл — триває операція з відкачування води з приміщення.

Ще два тіла знайшли на вулиці Балківській: невстановленої жінки віком 55–65 років та місцевої мешканки 1987 року народження. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло жінки 1968 року народження, а на вулиці Рибальській — тіло зниклої 23-річної дівчини.

Підтопило вулиці і машини серед дороги

В Інфоксводоканалі повідомили, що в Одесі упродовж семи годин випала майже двомісячна норма опадів. Унаслідок цього підтопило низку вулиць і пошкоджено комунальну інфраструктуру. Крім аварій на трубопроводах, затоплено дві каналізаційні насосні станції.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що на деяких вулицях Одеси машини стоять просто серед дороги. КП "Міські дороги" звертаються до власників автотранспорту якомога швидше забрати залишені автомобілі посеред проїжджої частини.

На Олександрівському проспекті на машину впало дерево.

Також поліцейські перекрили рух на наступних вулицях:

вулиця Люстдорфська дорога від вулиці Костанді до вулиці Левітана;

здійснюється відвід транспорту вулиці Люстдорфська дорога в напрямку вулиці Тополина;

здійснює відвід транспорту на Проспекті Небесної сотні та Проспекті Ярослава Мудрого.

Погода в Одесі

Протягом усього дня в Одесі утримається хмарна погода. Синоптики прогнозують сильний дощ, який йтиме майже весь день, але ввечері поступово ослабне.

