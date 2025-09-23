Рус

В столиці Австрії є вулиця, що носить прізвище відомого українця: він врятував це місто (фото)

Марина Бондаренко
Вулиця Юрія-Франца Кульчицького в Австрії
Вулиця Юрія-Франца Кульчицького в Австрії. Фото Колаж "Телеграфу"

Ім’ям українця Кульчицького назвали одну з вулиць Відня

У Відні є вулиця Kolschitzky-Gasse, названа на честь українця Юрія-Франца Кульчицького. Його сміливий вчинок не лише змінив хід воєнних подій, а й започаткував у столиці Австрії традицію кавової культури.

Цей уродженець Бойківщини, що в Україні, увійшов в історію як людина, яка врятувала місто під час облоги у 1683 році. Про це пишуть в "Останній Бастіон".

Вулиця Кульчицького у столиці Австрії
Який вигляд має вулиця

Під час облоги Відня турками у 1683 році Кульчицький проявив неабияку відвагу. Коли місто потерпало від нестачі їжі та хвороб, він добровільно погодився пробратися через турецькі позиції, аби встановити контакт із герцогом Карлом V Лотаринзьким. Перевдягнувшись у турецький одяг і взявши зі собою вірного слугу, він подолав небезпечний шлях, навіть зумівши ввести османів в оману.

Як тільки Кульчицький передав важливі відомості, повернувся з обіцянкою швидкої допомоги. Це рішення стало переломним: міська рада Відня відмовилася від капітуляції, а вже 12 вересня війська під проводом Яна III Собеського зняли облогу.

Який вигляд має вулиця:

На знак вдячності віденці дозволили Кульчицькому відкрити першу кав’ярню в місті. Саме з цього моменту бере початок традиція кавової культури у Відні.

