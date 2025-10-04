Як українською буде "сладкоежка"? Лише одиниці знають правильну відповідь

Мовознавиця назвала український аналог цього слова

Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною як в Україні, так і за її межами, проте водночас зростає кількість помилок і запозичень, — багато хто вважає, що якщо якесь слово на слух сприймається правильно, то його коректно вживати. Зокрема, таким чином часто перекладають слово "сладкоежка" як "солодкоїжка".

Однак це калька з російської мови й так говорити неправильно, йдеться у довіднику Марії Волощак з українського слововживання "Неправильно — правильно".

В українській мові немає прямого перекладу слова "сладкоежка", але є слова-аналоги, які можна коректно використовувати замість нього, — "ласун" та "ласунка".

Ось кілька прикладів, як ці слова звучать у реченні:

Він поводив себе, як багатий ласун у кондитерській.

Маленькі Кузьма з Люсею самі дуже люблять все солодке. Страшенні ласуни!

Ромка була ласунка і за гроші, які давала їй мати, купувала тістечка.

Кiнчик її носа був замурзаний кремом. .. Я зрозумiв, що ця ласунка теж прогулює уроки, i сiв поруч.

