Как на украинском будет "сладкоежка"? Лишь единицы знают правильный ответ

Языковед назвала украинский аналог этого слова

Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным как в Украине, так и за ее пределами, однако вместе с тем растет число ошибок и заимствований, — многие считают, что если какое-то слово на слух воспринимается правильно, то его корректно употреблять. В частности, таким образом часто переводят слово "сладкоежка" как "солодкоїжка".

Однако это калька с русского языка и так говорить неправильно, говорится в справочнике Марии Волощак по украинскому словоупотреблению "Неправильно — правильно".

В украинском языке нет прямого перевода слова "сладкоежка", но есть слова-аналоги, которое можно корректно использовать вместо него, — "ласун" и "ласунка".

Вот несколько примеров, как эти слова звучат в предложении:

Він поводив себе, як багатий ласун у кондитерській.

Маленькі Кузьма з Люсею самі дуже люблять все солодке. Страшенні ласуни!

Ромка була ласунка і за гроші, які давала їй мати, купувала тістечка.

Кiнчик її носа був замурзаний кремом. .. Я зрозумiв, що ця ласунка теж прогулює уроки, i сiв поруч.

