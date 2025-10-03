Не кожен знає це слово: як гарно назвати подружку українською

Слово прийшло з польської мови, але давно вкорінилося серед українців та зустрічається в літературі

З кожним днем українська мова стає все більш поширеною, проте не всі працюють над тим, щоб збагачувати її новими цікавими словами. Щоб це виправити, "Телеграф" вирішив розповісти, як красиво українською можна назвати подругу чи колегу жіночої статі, до якої тепло ставишся.

Отже, в українській мові є слово "колежанка" (також зустрічається "коліжанка"), — воно з’явилося шляхом запозичення з польської мови та використовується для позначення жінки-подруги або жінки-колеги. Хоча спочатку слово було польським, воно міцно увійшло вже в українську мову і нерідко зустрічається у літературі.

Ось кілька прикладів, як воно використовується у реченні:

Так складається, що є два квитки, другий був призначений для колежанки;

Вона клопоталася .. і щось оповідала – про роботу і своїх колежанок, які з захопленням зустріли її нову кофтину;

Ганна Іванівна подякувала давній колежанці за турботу, вимкнула зв'язок;

– Випадок цей якраз підтверджує наші спостереження, – говорив Валерій Іванович, звертаючись до своїх колег та колежанок.

