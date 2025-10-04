Український Термінатор. Поштомат витримав удар "Шахеда" по Харкову та став зіркою мережі (відео)

Поштомат Нової пошти встояв і став символом незламності

Російські військові вдарили по ринку Барабашово в Харкові 1 жовтня. Серед руїн вцілів поштомат Нової пошти. Він став справжньою зіркою соцмереж.

Відео в ТікТоці розмістила користувачка nurka_murkaa, додавши, що це "сумна реклама Нової пошти". На кадрах видно, наскільки сильно понівечив удар "Шахедом" та пожежа торгові павільйони. Серед усієї розрухи поштомат залишився ледь не єдиним вцілілим об'єктом. Ба більше — з нього навіть місцями не злізла фарба.

Супровідна музика — з фільму "Термінатор-2. Судний день" наштовхнула користувачів на цікаві аналогії, хто ж насправді виживе після ядерного удару. Новій пошті також порадили нову нішу для роботи.

А дехто пішов далі, і порівняв поштомат зі Скайнетом. Це вигадана самосвідома штучна система з франшизи "Термінатор", яка стає головним антагоністом і прагне знищити людство. У фільмах її рідко детально описують, натомість вона керує технікою.

Ще одне порівняння міцності — зі щитом капітана Америки. За Marvel, він зроблений із вигаданого металу вібраніуму, завдяки чому практично невразливий. Однак немає місця неперевершеності — в коментарях також обговорили, чи зможе поштомат віддати посилки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що удару ракетою поштомат Нової пошти, все ж таки, не витримує. Головне, що під час удару постраждав тільки метал, а не оператори, в тому числі і такі пухнасті, як в Києві.