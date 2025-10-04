Рус

Український Термінатор. Поштомат витримав удар "Шахеда" по Харкову та став зіркою мережі (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Поштомат Нова пошта Новина оновлена 04 жовтня 2025, 10:24
Поштомат Нова пошта. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Поштомат Нової пошти встояв і став символом незламності

Російські військові вдарили по ринку Барабашово в Харкові 1 жовтня. Серед руїн вцілів поштомат Нової пошти. Він став справжньою зіркою соцмереж.

Відео в ТікТоці розмістила користувачка nurka_murkaa, додавши, що це "сумна реклама Нової пошти". На кадрах видно, наскільки сильно понівечив удар "Шахедом" та пожежа торгові павільйони. Серед усієї розрухи поштомат залишився ледь не єдиним вцілілим об'єктом. Ба більше — з нього навіть місцями не злізла фарба.

Супровідна музика — з фільму "Термінатор-2. Судний день" наштовхнула користувачів на цікаві аналогії, хто ж насправді виживе після ядерного удару. Новій пошті також порадили нову нішу для роботи.

Поштомат вцілів - коментарі до відео

А дехто пішов далі, і порівняв поштомат зі Скайнетом. Це вигадана самосвідома штучна система з франшизи "Термінатор", яка стає головним антагоністом і прагне знищити людство. У фільмах її рідко детально описують, натомість вона керує технікою.

Поштомат вцілів - коментарі до відео
Поштомат вцілів - коментарі до відео

Ще одне порівняння міцності — зі щитом капітана Америки. За Marvel, він зроблений із вигаданого металу вібраніуму, завдяки чому практично невразливий. Однак немає місця неперевершеності — в коментарях також обговорили, чи зможе поштомат віддати посилки.

Поштомат вцілів - коментарі до відео

Раніше "Телеграф" розповідав, що удару ракетою поштомат Нової пошти, все ж таки, не витримує. Головне, що під час удару постраждав тільки метал, а не оператори, в тому числі і такі пухнасті, як в Києві.

Теги:
#Харків #Поштомат #Гумор #Барабашово