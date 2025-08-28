"Знак незламності". Комунальники у Києві своїми діями розсмішили пів України (відео)

Українці не стримують емоцій

У Києві відбулася курйозна ситуація, коли бригада комунальних працівників намагалась власноруч демонтувати дорожній знак "Пішохідний перехід". Натомість зіткнулись з неочікуваними труднощами.

На відео, яке поширили у соціальних мережах, видно як троє працівників у помаранчевих світловідбивних жилетах та синьому робочому одязі намагаються зірвати знак з його опори. Один з комунальників обхопив стовп руками та намагається його розхитати, в той час як його колега допомагає йому в цій справі.

На кадрах це виглядає надто дивно. Чоловіки дуже довго намагались його прибрати.

Проблема виявилась у тому, що дорожній знак був надійно закріплений — його основа забетонована безпосередньо в асфальтове покриття. Незважаючи на зусилля обох працівників, їм так і не вдалось зрушити конструкцію з місця.

Реакція користувачів соціальних мереж

Відео викликало жваве обговорення серед киян у коментарях. Багато користувачів сприйняли ситуацію з гумором, активно використовуючи емодзі. Деякі користувачі висловили здивування від побаченого, написавши про свою любов до таких кумедних кадрів.

Особливо популярною стала тема дедлайнів — багато коментаторів жартівливо перевели ситуацію на себе, порівнюючи безуспішні спроби комунальників з власним досвідом роботи під тиском часу. Користувачі писали про те, як це нагадує їм власні проекти та останні нервові клітини при наближенні термінів здачі робіт.

Один з коментаторів навіть запропонував практичну пораду — робити подібні завдання "кілька разів на день, щоб взагалі не боліло". Інші користувачі називали це "знаком незламності" та висловлювали подив від побаченого.

