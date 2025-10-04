Украинский Терминатор. Почтомат выдержал удар "Шахеда" по Харькову и стал звездой сети (видео)

Почтомат Новой почты устоял и стал символом несокрушимости

Российские военные ударили по рынку Барабашово в Харькове 1 октября. Среди руин уцелел почтамат Новой почты. Он стал настоящей звездой соцсетей.

Видео в ТикТоке разместила пользователь nurka_murkaa, добавив, что это "печальная реклама Новой почты". На кадрах видно, насколько сильно изуродовали удар "Шахедом" и пожар торговые павильоны. Среди всей разрухи почтомат остался едва ли не единственным уцелевшим объектом. Более того — с него даже местами не слезла краска.

Сопровождающая музыка — из фильма "Терминатор-2. Судный день" натолкнула пользователей на интересные аналогии, кто на самом деле выживет после ядерного удара. Новой почте также посоветовала новую нишу для работы.

А некоторые пошли дальше, и сравнили почтальоны со Скайнетом. Это вымышленная самосознательная искусственная система из франшизы "Терминатор", которая становится главным антагонистом и стремится уничтожить человечество. В фильмах ее редко подробно описывают, но она руководит техникой.

Еще одно сравнение крепости — со щитом капитана Америки. По Marvel, он сделан из вымышленного металла вибраниума, благодаря чему практически неуязвим. Однако нет места непревзойденности — в комментариях также обсудили, сможет ли почтомат отдать посылки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удар ракетой почтомат Новой почты, все же, не выдерживает. Главное, что при ударе пострадал только металл, а не операторы, в том числе и такие пушистые, как в Киеве.