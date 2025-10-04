Перейшов дорогу не одному політику. Помер журналіст Шалайський, чим він був відомий

Його називали найавторитетнішим антикорупційним кореспондентом

У суботу, 4 жовтня, стало відомо, що помер головний редактор проєкту "Наші гроші" Олексій Шалайський. Попередньо, не витримало серце.

Що треба знати:

Дружина підтвердила смерть Шалайського

Кореспондент заснував відоме видання "Наші гроші"

Шалайський має нагороду "За поступ у журналістиці"

Про це повідомив друг та колега Шалайського Сергій Сироватка з посиланням на дружину. Зазначається, що нещодавно журналісти запланували новий проєкт.

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце", — йдеться у повідомленні.

Олексій Шалайський

Що відомо про Шалайського

Свою журналістку кар'єру Шалайський розпочав у 1980-х роках з роботи у студентській газеті. Згодом він працював у міській "Ратуші", журналі "ПіК", на сайті ForUm, ProUA і "Дзеркало тижня". Пізніше разом Юрієм Ніколовим заснував онлайн-видання "Наші гроші". Воно спеціалізувалось на розкритті багатьох корупційних схем.

Одним з найбільш відомих розслідувань Шалайського та Ніколова був матеріал про "Вишки Бойка". У ньому розповідалось про нафтовидобувні та газові бурові платформи у Чорному морі. Їхнє придбання пов'язане з багатомільйонним розкраданням.

Шалайський свого часу отримав журналістську премію імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці". Його вважали одним з найавторитетніших антикорупційних журналістів в Україні.

