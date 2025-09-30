Рус

Писав музику для Пугачової і Леонтьєва: помер композитор Чернавський, який був проти окупації Криму

Галина Струс
Композитор Юрій Чернавський з 1994 року жив у США
Композитор Юрій Чернавський з 1994 року жив у США. Фото https://www.facebook.com/y.chernavsky

Музикант помер на 78-му році життя в американському Лос-Анджелесі

У США 29 вересня помер відомий радянський і російський музикант та композитор Юрій Чернавський. На момент смерті йому було 77 років. Він довгий час жив і працював у Лос-Анджелесі, там і пішов із життя.

Про смерть артиста повідомила родина Чернавського на сторінці у Facebook.

29 вересня 2025 року на 78-му році пішов з життя наш дорогий і улюблений чоловік, батько і дідусь Юрій Чернавський — чудовий, талановитий, геніальний композитор, чия музика досі звучить на російській естраді.

родина Чернавського

Що відомо про композитора?

Юрій Чернавський народився 17 березня 1947 року в російському Тамбові, там же закінчив школу та здобув музичну освіту за класом скрипки. Кар’єру починав, як джазовий саксофоніст та аранжувальник в оркестрах.

У 1986-му створив власну студію поп-музики "Рекорд". А в 1990 році переїхав до Берліна, де почав розвивати власний лейбл "How’s That" Music GmbH. Вже у 1994 році Чернавський перебрався до Лос-Анджелеса, де займався продюсуванням та комп’ютерною графікою для кіно.

Композитор є автором понад 200 композицій, він писав музику для фільмів та мультиків. Також Чернавський був автором багатьох пісень Пугачової, Леонтьєва, Преснякова, Боярського та інших відомих російських артистів.

Відомо, що Чернавський у березні 2014 року разом із низкою інших російських артистів та діячів культури виступив проти російської окупації Криму. А ось із початку повномасштабної війни в Україні артист публічно не висловлювався щодо нападу Росії.

