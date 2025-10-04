Укр

Перешёл дорогу не одному политику. Умер журналист Шалайский, чем он был известен

Татьяна Крутякова
Умер Алексей Шалайский Новость обновлена 04 октября 2025, 14:21
Умер Алексей Шалайский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его называли самым авторитетным антикоррупционным корреспондентом

В субботу, 4 октября, стало известно, что скончался главный редактор проекта "Наші гроші" Алексей Шалайский. Предварительно не выдержало сердце.

Что нужно знать:

  • Жена подтвердила смерть Шалайского
  • Корреспондент основал известное издание "Наші гроші"
  • Шалайский имеет награду "За продвижение в журналистике"

Об этом сообщил друг и коллега Шалайского Сергей Сыроватко со ссылкой на жену. Отмечается, что недавно журналисты запланировали новый проект.

"Алекса Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце", — говорится в сообщении.

Алексей Шалайский
Алексей Шалайский

Что известно о Шалайском

Свою журналистку карьеру Шалайский начал с работы в студенческой газете в 1980-х годах. Впоследствии он работал в городской "Ратуше", журнале "ПиК", на сайте ForUm, ProUA и "Зеркало недели". Позже вместе Юрием Николовым основал онлайн-издание "Наши деньги". Оно специализировалось на раскрытии многих коррупционных схем.

Одним из наиболее известных расследований Шалайского и Николова был материал о "Вышках Бойко". В нем рассказывалось о нефтедобывающих и газовых буровых платформах в Черном море. Их приобретение связано с многомиллионным хищением.

Шалайский в свое время получил журналистскую премию имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике". Его считали одним из самых авторитетных антикоррупционных журналистов в Украине.

