Перешёл дорогу не одному политику. Умер журналист Шалайский, чем он был известен

Его называли самым авторитетным антикоррупционным корреспондентом

В субботу, 4 октября, стало известно, что скончался главный редактор проекта "Наші гроші" Алексей Шалайский. Предварительно не выдержало сердце.

Что нужно знать:

Жена подтвердила смерть Шалайского

Корреспондент основал известное издание "Наші гроші"

Шалайский имеет награду "За продвижение в журналистике"

Об этом сообщил друг и коллега Шалайского Сергей Сыроватко со ссылкой на жену. Отмечается, что недавно журналисты запланировали новый проект.

"Алекса Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце", — говорится в сообщении.

Алексей Шалайский

Что известно о Шалайском

Свою журналистку карьеру Шалайский начал с работы в студенческой газете в 1980-х годах. Впоследствии он работал в городской "Ратуше", журнале "ПиК", на сайте ForUm, ProUA и "Зеркало недели". Позже вместе Юрием Николовым основал онлайн-издание "Наши деньги". Оно специализировалось на раскрытии многих коррупционных схем.

Одним из наиболее известных расследований Шалайского и Николова был материал о "Вышках Бойко". В нем рассказывалось о нефтедобывающих и газовых буровых платформах в Черном море. Их приобретение связано с многомиллионным хищением.

Шалайский в свое время получил журналистскую премию имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике". Его считали одним из самых авторитетных антикоррупционных журналистов в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер бывший редактор журнала "Огонек".