Перешёл дорогу не одному политику. Умер журналист Шалайский, чем он был известен
Его называли самым авторитетным антикоррупционным корреспондентом
В субботу, 4 октября, стало известно, что скончался главный редактор проекта "Наші гроші" Алексей Шалайский. Предварительно не выдержало сердце.
Что нужно знать:
- Жена подтвердила смерть Шалайского
- Корреспондент основал известное издание "Наші гроші"
- Шалайский имеет награду "За продвижение в журналистике"
Об этом сообщил друг и коллега Шалайского Сергей Сыроватко со ссылкой на жену. Отмечается, что недавно журналисты запланировали новый проект.
"Алекса Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце", — говорится в сообщении.
Что известно о Шалайском
Свою журналистку карьеру Шалайский начал с работы в студенческой газете в 1980-х годах. Впоследствии он работал в городской "Ратуше", журнале "ПиК", на сайте ForUm, ProUA и "Зеркало недели". Позже вместе Юрием Николовым основал онлайн-издание "Наши деньги". Оно специализировалось на раскрытии многих коррупционных схем.
Одним из наиболее известных расследований Шалайского и Николова был материал о "Вышках Бойко". В нем рассказывалось о нефтедобывающих и газовых буровых платформах в Черном море. Их приобретение связано с многомиллионным хищением.
Шалайский в свое время получил журналистскую премию имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике". Его считали одним из самых авторитетных антикоррупционных журналистов в Украине.
