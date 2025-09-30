Причину смерті Коротича не повідомляють

Сьогодні, 30 вересня, помер відомий український журналіст, письменник і сценарист Віталій Коротич. Йому було 90 років.

Про смерть колеги повідомив журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в інстаграмі. Він зазначив, що Коротич був одним із ініціаторів перебудови та гласності в СРСР. Також він протягом багатьох років очолював редакційну раду "Бульвару Гордона".

Сьогодні на 90-му році життя помер видатний український поет, письменник і публіцист, один із батьків перебудови і гласності в Радянському Союзі, багаторічний голова редакційної ради "Бульвару Гордона" мій друг Віталій Коротич. Будь-які слова далі безглузді… Світла пам'ять!. Дмитро Гордон

Що відомо про Віталія Коротича

Коротич народився в Києві у 1936 році. Він здобув освіту у Київському педагогічному інституті іноземних мов. Віталій друкував свої матеріали в газетах "Вітчизна", "Дніпро", "Літературна газета". Також він працював головним редактором журналів "Ранок" і "Всесвіт". Був членом КПРС.

У 1986 році Коротич став головним редактором радянського журналу "Огонек" і згодом остаточно переїхав до Москви. Робив внесок у розбудову української культури, писав про репресії в СРСР і відмовився засуджувати дисидента Івана Дзюбу за його працю "Інтернаціоналізм чи русифікація".

Пізніше у пресі з’явилися документи, відповідно до яких Коротич був агентом КДБ при РМ УРСР під псевдонімом "Січневий". Загалом журналіст мав проросійські погляди. У 2011 році він підписав лист на підтримку тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2014 році Коротич заявив, що Кримом має керувати Росія. Є фігурантом бази "Миротворець".

В останні роки свого життя Коротич розповідав про "перемогу Росії над колективним West" і "поразку київського режиму". Він підтримував загарбницьку війну Росії проти України.

