"Потужний лев". Тищенко в Раді захотів вшанувати свого "друга" Трампа

Нардеп вважає, що Україна має віддячити президенту США

Нардеп Микола Тищенко на засіданні Верховної Ради України назвав президента США Дональда Трампа другом. Він закликав підтримати постанову про висунення голови Білого дому на Нобелівську премію миру.

Що треба знати:

Тищенко переконаний, що Трамп заслуговує Нобелівську премію миру

Депутат закликав Україну продемонструвати вдячність президенту США

Тищенко знає, що зробити "для гідного життя" в Україні

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, Тищенко виступив з вимогою включити в порядок денний постанову про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Нардеп Тищенко вважає, що так Україна зможе віддячити президенту США за його допомогу.

Головні заяви Тищенко з Ради

Дональд Трамп — потужний американський лев, який заслуговує на Нобелівську премію миру.

В мене є своя особиста позиція, я освічена людина. Я розуміюся на державній політиці. Тому я бачу, що сьогодні ми недопрацьовуємо.

Україні треба продемонструвати свою позицію до нашого друга, Трампа.

США виділили 350 млрд доларів на нашу перемогу.

Якби моя воля, то за пів року в цій країні всі жили дуже гідно. Я знаю, як це зробити. Це дуже швидко робиться.

Також, спілкуючись з Гончаренком, Тищенко наголосив, що не знає особисто Трампа, але спілкувався з людьми з його оточення. Однак на питання знання англійської депутата відповідь: "a little bit" (у перекладі — трохи). Також він додав, що не слідкував за кількістю допомоги Україні за президентства Джо Байдена.

