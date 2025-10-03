Відвертає увагу від припинення роботи уряду США? Дональд Трамп запросив Меланію на подвійне побачення

Зустріч відбудеться попри недавню публічну сварку Трампів

Президент США разом із дружиною Меланією погодилися на незвичайне подвійне побачення. Вони відвідають резиденцію віцепрезидента Джей Ді Венса, що розташована у Воєнно-морській обсерваторії у Вашингтоні. До слова, нещодавно Трампи публічно посварилися.

Що потрібно знати

Дональд і Меланія Трамп проведуть спільну вечерю з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та його дружиною в їхній резиденції

Президент вперше вийде з Білого дому на публіку після тривалого зникнення під час призупинення роботи уряду та пов'язаної з цим критики

Ця зустріч станеться на тлі публічних чуток про розбіжності між Трампами та закидів на адресу президента щодо уникнення відповідальності за "шатдаун"

У Білому домі підтвердили, що вечір пройде у форматі спільної вечері. Про це повідомляє thedailybeast.

Цікаво, що ще раніше Венс зізнавався, що якби він мав змогу запросити на вечерю будь-кого з відомих людей — живих чи померлих, — серед його варіантів був би саме Дональд Трамп. Тепер же така зустріч стає реальністю.

Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Після того, як Трамп зник з публіки після призупинення роботи уряду, він вперше покине Білий дім. Через своє зникнення він опинився під шквалом критики, хоч і публікував дописи в соцмережах, тому такий інфопривід — дуже вчасний.

Деякі західні видання пишуть, що така поведінка — це витримка дистанції та уникнення прямих коментарів щодо припинення роботи уряду. Це ніби стратегія, щоб зменшити політичну шкоду. Водночас критики заявляють, що мовчання посилило домисли, що Трамп уникає відповідальності.

