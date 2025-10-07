Трамп майже вирішив передати Україні Tomahawk, але все не так просто

Київ все ближче до отримання озброєння, яке може суттєво вплинути на хід війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "практично" ухвалив рішення про передачу Україні багатоцільових крилатих ракет Tomahawk. Проте перед їхнім наданням, глава Білого дому "поставить кілька запитань" Києву.

Що треба знати:

Глава США "практично" ухвалив рішення передати Україні крилаті ракети Tomahawk, але має "кілька запитань"

Tomahawk мають дальність до 2500 кілометрів і важко збиваються

Путін визнав, що ці ракети можуть завдати шкоди Росії, і заявив про "новий етап ескалації"

Про це Трамп сказав 6 жовтня під час спілкування з журналістами, відео якого оприлюднив Білий дім. Американський лідер наголосив, що він не хоче ескалації у війні між Україною та Росією.

Так, я практично ухвалив рішення відправити в Україну Tomahawk … Я поставлю кілька запитань (Києву, — ред.) Я не шукаю ескалації, Дональд Трамп

Tomahawk — точна ракета, яку важко збити

Україна прагне отримати Tomahawk, адже ці ракети вважаються одними з найкращих та мають високу точність. Вона, та здатність летіти на низьких висотах, є головною перевагою цього озброєння. Завдяки цьому ракети застосовують для ударів по військових об'єктах: командних пунктах, аеродромах та системах ППО.

Завдяки оснащенню різноманітними типами боєголовок, Tomahawk може виконувати широкий спектр завдань. Ще одна перевага в тому, що завдяки сучасній системі наведення та високій маневровості цю крилату ракету важко збити.

Основні характеристики Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: Вікіпедія

тип – стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета;

клас – земля-земля, повітря-земля;

дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів;

маса (залежно від модифікації) – 1 180 – 1 500 кілограмів;

швидкість – 880 кілометрів на годину (дозвукова);

бойова частина – ядерна / касетна / бронебійна / напівбронебійна / бетонобійна / проникаюча;

вага бойової частини – 450 кілограмів;

система наведення – DSMAC;

точність (залежно від модифікації) – 5 – 80 метрів.

Характеристики ракети Tomahawk. Інфографіка NV

У Кремлі вже злякалися, Путін пригрозив США

Днями глава Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливі постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він, як завжди, заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою". При цьому глава Кремля визнав, що це потужне та серйозне озброєння, що може завдати шкоди Росії.

Російський лідер, намагаючись зупинити Трампа від передачі Києву цих крилатих ракет, заявив, що це "абсолютно якісно новий етап ескалації" з США та "дуже зашкодить відносинам" Москви та Вашингтона. Він додав, що "застосовувати Tomahawk без прямої участі американських військовослужбовців неможливо".

